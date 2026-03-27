Taiwán congela las tarifas de electricidad ante el alza en los precios de la energía

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Taipéi, 27 mar (EFE).- El Gobierno taiwanés anunció este viernes que mantendrá sin cambios las tarifas de electricidad con el fin de contener la inflación y mantener la competitividad industrial, en medio del incremento de los precios internacionales de la energía como consecuencia del conflicto en Oriente Medio.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Económicos indicó que el Comité de Revisión de Tarifas Eléctricas celebró este 27 de marzo su primera reunión del año y que, tras la misma, se decidió no ajustar las tarifas eléctricas, que se mantendrán en una media de 3,78 dólares taiwaneses (0,12 dólares, 0,1 euros) por kilovatio hora.

«El reciente conflicto entre Estados Unidos e Irán ha impulsado al alza los precios internacionales de la energía (…). Por ello, el comité recomendó seguir observando la evolución de los precios de los combustibles y decidió no modificar las tarifas en esta ocasión para favorecer la estabilidad de los precios», explicó la cartera.

Esta medida se conoce un día después de que el Gobierno taiwanés aprobara un paquete de medidas destinado a mitigar el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre los precios, entre las que también destaca la congelación, durante el mes de abril, de las tarifas del gas natural de uso doméstico y del gas natural licuado de petróleo.

Según cifras de la Administración de Energía, el gas natural licuado (GNL) fue la principal fuente de generación de energía eléctrica de Taiwán en 2025, representando más del 47 % del total, importado principalmente desde Catar (33,7 %), Australia (33,5 %), Estados Unidos (9,9 %) y Papúa Nueva Guinea (7,9 %).

En las últimas semanas, los ataques de EE. UU. e Israel contra Irán y las represalias de Teherán -también contra otros países de la región- han provocado un encarecimiento de los precios internacionales de la energía, con repercusiones directas en Taiwán, que depende en gran medida de los combustibles importados por vía marítima. EFE

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