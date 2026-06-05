Taiwán creará un fondo de 50 millones de euros para impulsar inversión en República Checa

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Taipéi, 5 jun (EFE).- El Gobierno taiwanés anunció este jueves la creación de un fondo de 50 millones de euros (unos 58 millones de dólares) para fomentar una mayor inversión taiwanesa en la República Checa y viceversa, en el marco de la visita a la isla del presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil.

En un comunicado, el Consejo Nacional de Desarrollo (NDC) indicó que cooperará con el Ministerio de Asuntos Económicos para asignar 50 millones de euros adicionales a la puesta en marcha del ‘proyecto de ampliación para Chequia del Fondo de Inversión para Europa Central y Oriental’, con el fin de «reforzar los intercambios y la cooperación» con Praga.

En declaraciones recogidas en el comunicado, el titular del NDC, Yeh Chun-hsien, aseguró que la República Checa se ha convertido en el «principal socio comercial» de Taiwán en esa región de Europa, con un comercio bilateral que alcanzó los 2.140 millones de dólares el año pasado.

Desde su creación en 2022, con una dotación de 200 millones de dólares, el Fondo de Inversión para Europa Central y Oriental ha invertido ya 23,9 millones de euros en cinco empresas checas, lo que demuestra que los vínculos industriales entre ambas partes «son ahora más estrechos que en el pasado», sostuvo.

«Este proyecto apoyará a las empresas taiwanesas interesadas en entrar en el mercado checo, a las empresas checas que entren en el mercado taiwanés, así como a las empresas fruto de la cooperación entre ambas partes», aseveró Yeh, quien confía en que esto contribuya a reforzar la «inversión industrial bidireccional y los intercambios tecnológicos».

La creación de este fondo se anunció al término de la visita de cuatro días del presidente del Senado checo a Taiwán, adonde viajó con una delegación de unas cuarenta personas para mantener encuentros con altos funcionarios taiwaneses, entre ellos el presidente isleño, Lai Ching-te.

El único Estado europeo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi es la Ciudad del Vaticano, pero muchos países de Europa Central y del Este han estrechado sus vínculos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

China, que considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, ya expresó el pasado fin de semana su «firme oposición» a la visita de Vystrčil, al denunciar que esta «vulnera gravemente la soberanía nacional y la integridad territorial» del gigante asiático. EFE

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