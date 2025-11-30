Taiwán debe “construir fuerza propia” para la paz ante China, afirma William Lai

Taipéi, 30 nov (EFE).- El presidente taiwanés, William Lai, afirmó que la isla debe “construir su propia fuerza” y mantener un alto grado de preparación militar para preservar la paz en el Estrecho ante la creciente presión de China, días después de proponer un presupuesto extraordinario de Defensa de 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.400 millones de dólares).

Durante un foro con estudiantes de secundaria en Taipéi, Lai aseguró que Taiwán desea una convivencia pacífica con Pekín, pero advirtió que la paz “no puede alcanzarse” si un país “carece de fuerza para proteger sus intereses y solo acepta las exigencias de un agresor”, en respuesta a preguntas sobre el incremento del gasto militar, informó este sábado la agencia de noticias CNA.

Preguntado por la posibilidad de un ataque chino, el mandatario evitó responder directamente y se limitó a señalar que la isla debe estar preparada para todas las posibilidades.

El presupuesto suplementario financiaría la construcción de una red antiaérea multicapa, conocida como ‘T-Dome’, y reforzaría la industria de defensa local.

La iniciativa ha sido respaldada por Estados Unidos, pero enfrenta fuerte resistencia en el Parlamento, donde la oposición, el Kuomintang (KMT), y su socio minoritario, el Partido Popular de Taiwán, suma mayoría.

La líder del KMT, Cheng Li-wun, acusa a Lai de “jugar con fuego”, cuestiona la viabilidad financiera del plan y sostiene que el Gobierno pretende “llevar el gasto militar por encima del 5 % del PIB”, con riesgo de recortes en educación y bienestar.

El debate ocurre en un contexto regional especialmente tenso. Pekín ha intensificado su campaña militar alrededor de la isla y la crisis abierta con Japón, tras declaraciones de la primera ministra Sanae Takaichi sobre una posible intervención nipona en una contingencia en Taiwán, ha elevado aún más la sensibilidad estratégica en la región. EFE

