Taiwán defenderá una «cooperación regional más profunda» en la próxima cumbre de APEC

3 minutos

Taipéi, 21 oct (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, afirmó este martes que la isla tratará de promover una «cooperación regional más profunda» durante la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a la que también está previsto que asista el mandatario chino, Xi Jinping.

En una comparecencia de prensa junto con Lin Hsin-i, asesor presidencial y representante oficial de Taipéi en el encuentro, que se celebrará a fines de octubre en Corea del Sur, Lai aseguró que la cumbre de este año tiene como ejes la conectividad, la innovación y la prosperidad, temas que están «plenamente aliados» con los «objetivos de política nacional» de su Gobierno.

«Frente a los numerosos desafíos e incertidumbres que enfrenta el desarrollo económico mundial, debemos promover la prosperidad a través de una cooperación regional más profunda y de la innovación», aseveró Lai, según la transcripción difundida por la Oficina Presidencial.

Durante la cumbre, Lin y el resto de la comitiva isleña transmitirán los esfuerzos del Ejecutivo taiwanés por construir un «entorno de comercio e inversión libre, justo, regido por el Estado de derecho y predecible», al tiempo que compartirán la experiencia taiwanesa en el desarrollo de «industrias pioneras» como los semiconductores, apuntó Lai.

Y respecto a las aplicaciones de inteligencia artificial (IA) centradas en el ser humano, Taiwán presentará en el encuentro su iniciativa ‘Salud Inteligente’, «contribuyendo así de manera tangible a la salud digital regional y a la gobernanza sostenible», agregó el líder isleño.

«Estoy convencido de que, gracias a la amplia experiencia del representante Lin, Taiwán podrá fortalecer el intercambio con los miembros de APEC sobre temas de interés común y abrir nuevas oportunidades de cooperación en diversos campos», subrayó.

En su intervención ante la prensa, Lai no se pronunció sobre las recientes declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien este lunes admitió que Taiwán estará entre los temas que abordará con Xi durante el encuentro que ambos líderes tienen previsto celebrar en el marco de la cumbre de APEC.

«Hablaremos de muchas cosas. Supongo que esa (Taiwán) será una de ellas, pero no voy a hablar de eso ahora», respondió el republicano al ser preguntado sobre la isla y los supuestos planes de Pekín para hacerse con ella por la fuerza.

Taiwán participa en esta cita desde 1991 bajo el nombre de ‘Taipéi chino’ y no envía a sus presidentes a las cumbres debido a la oposición de China, que considera a la isla como una parte inalienable de su territorio.

Este es uno de los escasos foros internacionales en los que coinciden representantes de Taiwán y China. EFE

jacb/cg