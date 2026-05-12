Taiwán defiende su cooperación militar con EE. UU. antes de la reunión entre Xi y Trump

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Taipéi, 12 may (EFE).- Taiwán continuará fortaleciendo su cooperación con Estados Unidos para establecer una «fuerza de disuasión efectiva» frente a China, aseguró este martes un portavoz de la Cancillería taiwanesa, en vísperas de la cumbre entre los líderes de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, en Pekín.

Trump afirmó este lunes que hablará con su homólogo chino sobre la venta de armas estadounidenses a Taiwán durante su estancia en el país asiático, que se extenderá del 13 al 15 de mayo.

«Voy a tener esa discusión con el presidente Xi. Al presidente Xi le gustaría que no lo hagamos (vender armas a Taiwán), y tendré esa discusión», respondió el líder estadounidense al ser preguntado por la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Trump hizo estas declaraciones a pesar de que la posición histórica de Estados Unidos, consagrada en la política impulsada desde la presidencia de Ronald Reagan en 1982 y conocida como las «seis garantías», establece que Washington no consultará con Pekín sus decisiones sobre la venta de armamento defensivo a Taiwán.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el vocero del Ministerio de Exteriores de Taiwán, Hsiao Kuang-wei, afirmó este martes que Taipéi «sigue de cerca» las interacciones entre EE. UU. y China y «mantiene una comunicación estrecha y positiva» con la parte estadounidense.

El funcionario recordó que, desde que Trump asumió el cargo, ha reiterado «continuamente» su apoyo a Taiwán y también ha implementado con «acciones concretas» la política estadounidense de larga data hacia la isla, entre las que destaca la aprobación, el pasado diciembre, de un paquete de armas valorado en 11.100 millones de dólares, el mayor adquirido por Taipéi hasta la fecha.

En palabras del portavoz taiwanés, China continúa oponiéndose a las ventas de armas estadounidenses a Taiwán y mantiene en las conversaciones bilaterales entre EE. UU. y China una «postura irracional e insostenible, intentando confundir y distorsionar la verdad».

«Taiwán continuará fortaleciendo la cooperación con Estados Unidos para establecer una fuerza de disuasión efectiva, mantener conjuntamente la paz y estabilidad en el estrecho de Taiwán y demostrar al mundo la firme determinación y postura de Taiwán de proteger el país y mantener el statu quo», sentenció Hsiao.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada de forma tajante por el Ejecutivo taiwanés.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington está comprometido por ley a proporcionar a Taiwán los medios necesarios para su autodefensa y, aunque no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

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