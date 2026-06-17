Taiwán deja la puerta abierta a una conversación telefónica entre su presidente y Trump

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Taipéi, 17 jun (EFE).- El ministro taiwanés de Exteriores, Lin Chia-lung, aseguró este miércoles que el presidente de la isla, Lai Ching-te, «siempre estará disponible para una conversación telefónica» con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en medio de la incertidumbre respecto a la aprobación de un nuevo paquete de armamento a Taipéi.

«Si esa llamada telefónica llega a producirse, la iniciativa está en manos del presidente Trump. Nosotros siempre estamos disponibles para una conversación telefónica, pero no puedo responder en su nombre», aseveró el jefe de la diplomacia isleña durante un evento organizado por el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán.

Estas declaraciones se producen un mes después de la cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma y considerada por las autoridades de Pekín como «parte inalienable» del territorio chino.

Tras el encuentro, el republicano definió la venta de armas a Taipéi como una «muy buena ficha negociadora» para Washington, e incluso sugirió en varias ocasiones que abordaría directamente esta cuestión con el presidente taiwanés, un contacto directo que rompería con décadas de práctica diplomática.

Preguntado por esa eventual llamada, el titular de Exteriores reconoció que este tema había «generado nerviosismo» en China, que se opone a las interacciones entre altos funcionarios taiwaneses y representantes de países que mantienen relaciones diplomáticas con Pekín.

«Pero este mundo es un mundo conectado, donde se puede hacer videollamadas o llamadas telefónicas, y las personas, incluso con diferencias de opinión, pueden comunicarse (…). Como ha dicho el presidente Trump, él puede hablar por teléfono con cualquiera», aseguró el ministro.

«Claramente China otorga mucha importancia a este asunto, lo que lo hace más complejo. En cualquier caso, no podemos hablar en nombre del presidente Trump ni responder por él», recalcó.

Estado de las relaciones con EE.UU.

Respecto al estado de las relaciones entre Taipéi y Washington tras la reunión de Trump y Xi, Lin afirmó que estas «han seguido su curso original, sin desviaciones», y recordó que el comunicado estadounidense publicado al término del encuentro no aludía en ningún momento a Taiwán.

El canciller también se refirió a las recientes declaraciones del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, quien a principios de este mes afirmó que la venta de un paquete de armas a Taiwán valorado en 14.000 millones de dólares estaba «bajo revisión» y que no se había detenido.

«El ritmo puede ser más rápido o más lento, puede estructurarse en un solo paquete o en varios paquetes; esto es más bien una cuestión técnica. Pero en ningún caso la reunión Trump-Xi ha provocado la suspensión o cancelación de las ventas de armas de Estados Unidos a Taiwán», aseveró Lin.

«Para el presidente Trump, la relación con China claro que es importante, pero la relación entre Estados Unidos y Taiwán puede desarrollarse en paralelo a la relación entre Estados Unidos y China», sentenció. EFE

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