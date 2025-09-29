The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Taiwán denuncia incursión de 2 buques de investigación chinos en aguas al norte de la isla

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Taipéi, 29 sep (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este lunes la incursión de dos buques de investigación chinos que navegaban al norte de la isla, subrayando que ambas embarcaciones «ignoraron las normas del derecho internacional» al irrumpir en estas aguas.

Los barcos, el ‘Xiang Yang Hong 18’ y el ‘Dong Fang Hong 3’, fueron detectados por las autoridades isleñas a las 09:58 y 12:35 horas (01:58 y 04:35 GMT) del domingo, respectivamente, informó la CGA en un comunicado.

En respuesta, la autoridad marítima desplegó a cuatro buques que, en dos formaciones de 2 contra 1, «escoltaron y monitorearon a los barcos chinos en todo momento».

«Mediante acercamientos firmes y acciones de disuasión, lograron forzar a ambas embarcaciones a cambiar de rumbo y retirarse fuera de nuestras aguas», señaló la CGA, agregando que los barcos chinos se retiraron pasadas las 15:45 horas (07:45) de ese mismo día.

El organismo taiwanés también instó a China a «detener este tipo de acciones que socavan la paz y la estabilidad regionales, para evitar generar resentimiento entre las poblaciones a ambos lados del Estrecho».

«La Guardia Costera continuará manteniendo una postura firme en la aplicación de la ley, vigilando de cerca las actividades de los barcos oficiales chinos, desplegando anticipadamente buques de patrulla y actuando de inmediato para monitorear y expulsar cualquier incursión», sentenció el comunicado.

Las autoridades insulares sostienen que este tipo de actividades forman parte de las tácticas en «zona gris» emprendidas por Pekín con el objetivo de presionar al Gobierno taiwanés, actualmente liderado por William Lai, considerado como un «independentista» y un «alborotador» por China.

En este contexto, el Ejecutivo isleño propuso hace unas semanas una partida presupuestaria adicional de 29.560 millones de dólares taiwaneses (unos 967 millones de dólares o 824 millones de euros) para ayudar a financiar la construcción de 40 nuevas embarcaciones de la Guardia Costera y mejorar la vigilancia marítima. EFE

jacb/vec/enb

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
4 Me gusta
36 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
37 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR