Taiwán denuncia una nueva incursión de guardacostas chinos antes de llegada de tifón Bavi

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Taipéi, 8 jul (EFE).- La Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán denunció este miércoles una nueva incursión de guardacostas chinos en los alrededores de las islas Kinmen, un archipiélago bajo control taiwanés y ubicado a escasos kilómetros de la costa suroriental de China, a pocos días de la llegada del supertifón Bavi.

En un comunicado, la autoridad marítima indicó que, alrededor de las 08:00 horas (00:00 GMT) de hoy, detectó cuatro buques de la Guardia Costera de China que navegaban hacia las «aguas restringidas» de Kinmen, «mostrando una clara intención de incursión».

En respuesta, la CGA desplegó cuatro patrulleras para realizar un seguimiento paralelo barco contra barco, mantener la vigilancia y recopilar pruebas durante el operativo, y exigió mediante emisiones de radio el «abandono inmediato» de las embarcaciones chinas del lugar.

«Bajo la vigilancia cercana, el acompañamiento constante de las patrulleras y las advertencias por radio, los buques de la Guardia Costera china salieron de la zona a las 11:13 horas (03:13 GMT)», indicó el comunicado.

Esta nueva oleada de incursiones se produce en un contexto de creciente actividad marítima de China en los alrededores de Taiwán: el Ministerio de Defensa Nacional de la isla detectó en junio más de 100 embarcaciones oficiales chinas en las inmediaciones del territorio autogobernado, y ya lleva contabilizadas 36 en lo que va de julio.

El supertifón Bavi, que tocó tierra en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte, en el Pacífico, hace dos días, golpeará Taiwán entre el 10 y el 11 de julio, cuando se prevé que pase por el noreste de la isla, según las previsiones de la Agencia Meteorológica Central (CWA). EFE

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