Taiwán destaca la «fluidez» de su relación con EE.UU. ante próxima reunión de Trump y Xi

Taipéi, 21 oct (EFE).- El Gobierno taiwanés manifestó este martes que los canales de comunicación entre Taipéi y Washington «son fluidos» y que ambas partes «se mantienen en contacto constante», a falta de pocos días para la reunión prevista en Corea del Sur entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping.

En una comparecencia de prensa, la directora del Departamento de Asuntos de América del Norte de la Cancillería taiwanesa, Wang Liang-yu, afirmó hoy que el ministerio «siempre ha seguido de cerca la evolución de las interacciones entre China y EE.UU.», al tiempo que subrayó que Washington ha reiterado «en múltiples ocasiones» su apoyo a Taipéi desde el regreso de Trump a la Casa Blanca.

«La declaración conjunta de los cancilleres de EE.UU., Japón y Corea del Sur durante la Asamblea General de la ONU en septiembre, así como el comunicado conjunto de los ministros de Exteriores del G7, enfatizaron la importancia de mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y rechazaron cualquier intento unilateral de cambiar el statu quo mediante el uso de la fuerza», recordó la funcionaria, de acuerdo a la agencia CNA.

Estas declaraciones tuvieron lugar después de que Trump reconociera este lunes que Taiwán estará entre los temas que abordará con Xi durante el encuentro que tienen previsto celebrar a fines de octubre en Corea del Sur.

«Hablaremos de muchas cosas. Supongo que esa (Taiwán) será una de ellas, pero no voy a hablar de eso ahora», respondió el mandatario republicano al ser preguntado sobre la isla y los supuestos planes de Pekín para hacerse con ella por la fuerza.

A su vez, sobre la necesidad de mantener un mecanismo disuasor ante una posible invasión china de Taiwán, Trump consideró que no será necesario porque Pekín no quiere arriesgarse a encarar el poderío militar de su país.

«No veo que eso vaya a suceder en absoluto con el presidente Xi. Creo que nos llevaremos muy bien en lo que respecta a Taiwán», agregó.

En este contexto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán continuará «siguiendo de cerca» la situación y «mantendrá la comunicación» con la parte estadounidense, con el fin de «asegurar la estabilidad y el fortalecimiento de las relaciones entre Taiwán y EE.UU. y garantizar la protección efectiva de los intereses de Taiwán», apuntó Wang.

China considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo de Xi de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EE.UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

