Taiwán detecta «señales intermitentes» del F-16 desaparecido en la costa este de la isla

Taipéi, 12 ene (EFE).- El Gobierno taiwanés afirmó este lunes haber detectado «señales intermitentes» del caza de combate F-16 desaparecido la semana pasada frente a la costa oriental de la isla, aunque las malas condiciones marítimas impiden por ahora enviar embarcaciones para confirmar su ubicación.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el ministro isleño de Defensa, Wellington Koo, señaló que se han desplegado embarcaciones especializadas para localizar la caja negra del avión y que se han detectado algunas «señales intermitentes» que aún deben confirmarse.

«Debido a las malas condiciones del mar, se procederá a una localización precisa cuando mejoren las condiciones», aseveró.

El F-16 en cuestión, pilotado por el capitán Hsin Po-yi, también desaparecido, despegó a las 18:17 horas (10:17 GMT) del martes pasado desde la base aérea de Hualien, en la costa este de Taiwán, para realizar una «misión rutinaria de entrenamiento», según la Fuerza Aérea.

Durante la operación, Hsin avisó por radio de que había perdido la referencia visual entre las nubes y comunicó hasta en tres ocasiones su intención de eyectarse tras comenzar a perder altitud alrededor de las 19:29 horas.

Desde entonces, la Armada y la Guardia Costera han desplegado un total de 62 embarcaciones y 16 drones para buscar al avión y al piloto, mientras que la Segunda Zona Operativa de las Fuerzas Armadas ha movilizado a 1.206 efectivos para llevar a cabo «búsquedas ininterrumpidas» a lo largo de la costa oriental de la isla, indicó Koo.

En la actualidad, la columna vertebral de la Fuerza Aérea de Taiwán está compuesta por los cazas F-16, de fabricación estadounidense: el Gobierno isleño adquirió 66 de estas aeronaves a EE.UU. en 2019 por unos 8.000 millones de dólares y opera actualmente más de un centenar de aparatos correspondientes a versiones más antiguas.

La principal misión de estos aviones es interceptar a las aeronaves de guerra chinas que sobrevuelan los alrededores de Taiwán, algo que sucede con cada vez más frecuencia. EFE

