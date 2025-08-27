Taiwán detecta su primer brote local de dengue de 2025 en la ciudad sureña de Kaohsiung

Taipéi, 27 ago (EFE).- Las autoridades sanitarias de Taiwán confirmaron la detección del primer brote local de dengue de 2025, concretamente en el distrito Gushan de la ciudad sureña de Kaohsiung, donde residen cerca de 3 millones de personas, informó el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de la isla.

En un comunicado, el organismo reportó cuatro casos locales del dengue tipo 2 en el mencionado distrito, así como seis casos importados procedentes de Vietnam y Filipinas (2 cada uno) y Birmania e Indonesia (1 cada uno).

Hasta ahora no se han registrado casos graves ni muertes en la localidad, señaló el CDC, que en lo que va de 2025 ha contabilizado 146 casos importados de esta enfermedad, la segunda cifra más alta para este mismo período en los últimos seis años.

En una comparecencia de prensa, el portavoz de la entidad, Tseng Shu-hui, afirmó este martes que el centro de gestión regional del CDC trabajará con el Gobierno de Kaohsiung para reducir el riesgo de una epidemia.

Tseng señaló que, si bien estos primeros casos aparecieron más tarde que en cualquier otro de los últimos diez años, eso no significa que el brote sea más o menos grave, según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

La enfermedad afecta a personas de todas las edades y, según la Organización Mundial de la Salud, detrás de su expansión está el fenómeno climático de El Niño. EFE

