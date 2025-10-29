Taiwán detecta un repunte de actividad militar china en vísperas de reunión de Trump y Xi

Taipéi, 29 oct (EFE).- Un total de 25 aeronaves del Ejército chino sobrevolaron los alrededores de Taiwán en las últimas 24 horas, la tercera mayor cifra diaria en lo que va de mes, en vísperas del posible encuentro en Corea del Sur entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping.

En su último parte diario, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán indicó que 25 aparatos chinos, entre ellos cazas de combate y bombarderos, operaron en las inmediaciones de la isla entre las 06:00 del martes (22:00 GMT del lunes) y las 06:00 de este miércoles (22:00 GMT del martes).

Del total de aeronaves, 23 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán e ingresaron en la región norte y suroeste de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa, aunque se mantuvieron alejadas del espacio aéreo isleño.

«Las Fuerzas Armadas de la República de China (nombre de la entidad que administra Taiwán) han seguido la situación y empleado aviones de misión, buques de la Armada y sistemas de misiles costeros en respuesta a las actividades detectadas», apuntó el comunicado castrense.

Estos movimientos tuvieron lugar en la antesala de la reunión, por ahora solo confirmada por la Casa Blanca, entre Trump y Xi este jueves en Corea del Sur, en la que se prevé que ambos mandatarios aborden, entre otros asuntos, la situación en el Estrecho de Taiwán y las tensiones comerciales bilaterales.

Con todo, el mandatario republicano insinuó este miércoles que no tratará con su par chino la situación de Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades de Pekín como «parte inalienable» de su territorio.

«No tengo claro si hablaremos de Taiwán. No estoy seguro. Quizás me pregunta, pero no hay mucho de lo que hablar. Taiwán es Taiwán», dijo a la prensa a bordo del Air Force One de camino a Corea del Sur.

Según algunos analistas, Xi podría aprovechar la urgencia de Trump por sellar un acuerdo comercial para conseguir concesiones respecto a Taiwán, si bien el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, ha tratado de tranquilizar a Taipéi en los últimos días. EFE

