Taiwán detecta una patrulla de aeronaves y buques chinos en torno a la isla

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Taipéi, 19 may (EFE).- Taiwán informó este martes de una nueva incursión de 22 aeronaves militares y drones chinos en áreas próximas a la isla, de los cuales 11 cruzaron la línea media del estrecho de Taiwán, en una operación coordinada con buques de guerra.

En un comunicado, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán señaló que, desde las 08:36 horas (00:36 GMT) del martes, detectó sucesivamente un total de 22 aeronaves militares y drones chinos —incluidos cazas J-10, J-16 y aviones de alerta temprana KJ-500— operando fuera de la costa.

Del total de esos aparatos, 11 cruzaron la línea divisoria del estrecho de Taiwán e ingresaron en la región norte, centro, suroeste y este de la autoproclamada Zona de Identificación de Defensa Aérea (ADIZ) taiwanesa para llevar a cabo una «patrulla conjunta de preparación para el combate» con buques chinos.

El ministerio acompañó el comunicado con tres fotografías de la operación, entre ellas una imagen de un avión de combate chino J-16, algo poco frecuente en este tipo de comunicados.

«Las Fuerzas Armadas han empleado medios conjuntos de inteligencia, vigilancia y reconocimiento para seguir de cerca los movimientos chinos, además de desplegar aeronaves, buques y sistemas de misiles terrestres para responder de manera adecuada», señaló el MDN, que subrayó que las acciones amenazantes de aeronaves y buques del Ejército chino son el único factor que socava la paz y la estabilidad regionales.

La incursión llega días después de la cumbre entre los presidentes de China y Estados Unidos, Xi Jinping y Donald Trump, en la que ambos abordaron la situación de Taiwán.

En una entrevista emitida por la cadena Fox News, Trump comentó que habló con Xi sobre la isla «toda la noche» y dejó en el aire la aprobación de un importante paquete de armas para Taipéi, al subrayar que se trata de una «muy buena ficha de negociación» para Washington.

El republicano también expresó su rechazo a una eventual declaración formal de independencia de Taiwán porque, afirmó, no quiere que se produzca una «guerra».

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional». EFE

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