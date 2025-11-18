Taiwán detiene a un ciudadano chino y a otras seis personas por presunto espionaje

3 minutos

Taipéi, 18 nov (EFE).- Taiwán anunció este martes la detención de un ciudadano chino y de otras seis personas por presuntamente intentar reclutar a militares retirados y en activo para espiar en favor de China, en el marco de los esfuerzos del Gobierno isleño por contrarrestar las operaciones de «infiltración» de Pekín en su territorio.

En un comunicado, la Oficina de Investigación del Ministerio de Justicia señaló que un nacional chino con residencia en Hong Kong, identificado por el apellido Ding, llevó a cabo «actividades ilícitas de organización, espionaje y recopilación de información confidencial» en Taiwán siguiendo órdenes del Ejército chino.

Ding, quien viajó «repetidas veces» a la isla por turismo o negocios, reclutó a dos oficiales retirados como «miembros centrales de la organización», quienes, a su vez, incorporaron a otros cuatro militares en activo o retirados «con el fin de buscar oportunidades para espiar y recopilar información confidencial», indicó la Oficina.

«Ding también intentó persuadir a militares en activo para que, en caso de que se produjera un conflicto entre ambos lados del Estrecho en el futuro, instaran a sus subordinados a no ofrecer resistencia activa», apuntó el comunicado del organismo.

Desde el pasado 24 de julio, las autoridades taiwanesas han registrado 21 lugares e interrogado a 13 personas en el marco de la investigación, lo que llevó al arresto de siete sospechosos, entre ellos Ding, quienes han permanecido detenidos e incomunicados por orden del Tribunal Superior de Taiwán hasta la fecha.

La Fiscalía Superior de Taiwán imputó este martes a los siete arrestados por presunta violación de la Ley de Seguridad Nacional y por otros delitos relacionados, mientras que la Fiscalía del Distrito de Taipéi presentó cargos adicionales contra tres de ellos por crímenes financieros, de acuerdo al comunicado.

Según la Oficina de Investigación, es la primera vez desde 2015 que se detecta la entrada en Taiwán de personal de inteligencia chino «para desarrollar organizaciones y espiar y recopilar información confidencial».

«Esta Oficina continuará cooperando estrechamente con los equipos de seguridad nacional, obteniendo de forma anticipada información sobre amenazas a la seguridad nacional y mejorando los procedimientos de investigación y recopilación de pruebas, con el fin de frenar y prevenir eficazmente la infiltración del PCCh (Partido Comunista chino) en Taiwán», manifestó el texto.

Detención de dos militares en activo

En un comunicado aparte, el Ministerio de Defensa Nacional de Taiwán confirmó este martes que entre los imputados se encuentran dos militares en servicio activo, al tiempo que expresó su «enérgica condena» ante lo que calificó como «actos de traición de un reducido número de oficiales y soldados que han violado su deber de lealtad».

La cartera castrense recordó que ha implementado un mecanismo de investigación para el personal militar con acceso a información clasificada y establecido un sistema de certificación de acceso a dicha información.

En marzo pasado, el presidente taiwanés, William Lai, anunció un conjunto de iniciativas para frenar las crecientes operaciones de «infiltración» de la República Popular China, a la que calificó como una «fuerza externa hostil» contraria a los intereses de Taiwán, que se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre oficial de República de China. EFE

