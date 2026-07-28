Taiwán detiene a un empleado de Nvidia en una investigación por contrabando de chips

afp_tickers

Compartir

1 minuto

La fiscalía de Taiwán detuvo a un empleado de Nvidia como parte de una investigación sobre un supuesto contrabando de chips de inteligencia artificial del gigante tecnológico estadounidense hacia China, informó este martes a la AFP una fuente familiarizada con el caso.

El hombre fue detenido después de que los investigadores realizaran redadas en su domicilio y lugar de trabajo el 24 de julio, informó la Fiscalía del Distrito de Keelung en un comunicado sin mencionar a Nvidia.

El capturado es sospechoso de delitos que incluyen «la falsificación de documentos comerciales según el Código Penal», indicó el organismo en un comunicado.

Estados Unidos restringe las exportaciones a China de los chips de silicio más avanzados utilizados para impulsar sistemas de IA, diseñados por Nvidia, el líder de la industria.

Las autoridades informaron en mayo que estaban investigando el envío de servidores de IA de «alta gama» fabricados por la tecnológica estadounidense Super Micro, que contienen chips avanzados de Nvidia, a China, Macao y Hong Kong, lo cual viola los controles de exportación de Washington.

«Este empleado de Nvidia fue identificado como una persona involucrada en el caso después de que los investigadores analizaran las pruebas relevantes tras una ronda anterior de registros dirigidos a Super Micro», dijo la fuente a la AFP.

joy/amj/kaf/arm/mas