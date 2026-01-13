Taiwán dice que alcanzó un «consenso general» con EEUU sobre un acuerdo comercial

afp_tickers

1 minuto

Taiwán alcanzó un «consenso general» con Estados Unidos sobre un acuerdo comercial, informaron el martes los negociadores de la isla, tras la ofensiva arancelaria de Donald Trump en 2025.

«El objetivo de las negociaciones arancelarias EEUU-Taiwán siempre ha sido buscar reducciones recíprocas de aranceles (…) y obtener tratamiento preferencial bajo la Sección 232», indicó en un comunicado la Oficina de Negociaciones Comerciales.

Agregó que existe un «consenso general» sobre estos temas.

La Sección 232 se refiere a un artículo de la Ley de Expansión Comercial Estadounidense que permite imponer aranceles cuando se considera que la seguridad nacional está en riesgo.

Taiwán y Estados Unidos comenzaron las negociaciones en abril, luego de que Trump impuso aranceles de 32% sobre las exportaciones taiwanesas, luego reducidas a 20%.

El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, prometió aumentar las inversiones de su país en Estados Unidos en busca de reducir los aranceles sobre sus exportaciones, así como evitar los gravámenes sobre sus embarques de semiconductores.

Taiwán es una potencia en la producción de semiconductores, vitales en la economía global.

Trump ha acusado a Taiwán de robar la industria estadounidense de chips y su gobierno insiste en que quiere más tecnología crítica fabricada en su país.

aw-joy/amj/tc/mas/cjc