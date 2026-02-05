Taiwán dice que conversación Xi-Trump ayudará a «estabilizar» la seguridad regional

Taiwán saludó el jueves la conversación entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y China, Xi Jinping, y afirmó que ayudará a «estabilizar» la región en momentos en que Pekín aumenta la presión militar sobre esa isla que reclama como propia.

El viceministro taiwanés de Relaciones Exteriores, Chen Ming-chi, declaró en una entrevista con la AFP que la isla de régimen democrático y gobierno autónomo no está preocupada por la comunicación telefónica de la víspera entre los dirigentes y más bien la considera positiva.

«De hecho creemos que ayudará a estabilizar la situación, especialmente dado el hecho de que China continúa escalando la tensión en el estrecho de Taiwán y toda la región», aseguró.

«Creo que saludamos este tipo de esfuerzo por estabilizar la (…) situación de seguridad en esta región», precisó Chen.

China considera a Taiwán parte de su territorio y no descarta usar la fuerza para retomarla.

En la llamada telefónica del miércoles, Xi pidió a Trump manejar «con cautela» la venta de armas a Taipéi.

«El tema de Taiwán es el asunto más importante en las relaciones entre China y Estados Unidos (…). Estados Unidos debe manejar con cautela la venta de armas a Taiwán», afirmó Xi tras conversar con Trump, según la cadena estatal CCTV.

Estados Unidos aprobó en diciembre la venta de 11.000 millones de dólares en armas a Taipéi, a lo que China respondió con grandes maniobras militares con fuego real en las que simuló un bloqueo de Taiwán.

Por su parte, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó este jueves que los vínculos con Estados Unidos «no cambiarán» tras la conversación de Xi y Trump.

«Las relaciones Taiwán-Estados Unidos son sólidas y todos los programas de cooperación continuarán y no cambiarán», declaró Lai a periodistas tras visitar una planta de textiles en el centro de la isla.

Aseguró que los «compromisos (de Washington) permanecen intactos» y que «hay excelentes canales de comunicación» entre las dos partes, sin dar detalles.

Taiwán, con una población de 23 millones, se vería ampliamente superada en un conflicto con China, por lo que depende de su relación con Estados Unidos para su defensa.

Trump comentó la llamada con Xi en una publicación en su red Truth Social, en la que afirmó: «La relación con China, y mi relación personal con el presidente Xi, es extremadamente buena, y los dos estamos conscientes de lo importante que es que se mantenga así».

El magnate republicano dijo que abordaron temas como el comercio internacional, Taiwán, la guerra de Rusia en Ucrania e Irán, así como una posible visita a China del presidente estadounidense.

