Taiwán dice que EE.UU. trabaja para agilizar las entregas de los cazas F-16V demorados

2 minutos

Taipéi, 3 nov (EFE).- Estados Unidos trabaja «a toda velocidad» para agilizar los envíos a Taiwán de los cazas F-16 Block 70 demorados, afirmó este lunes el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, quien adelantó que la isla podría recibir parte de las 66 aeronaves aún pendientes de entrega a lo largo del próximo año.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, Koo explicó ante el Parlamento que actualmente se están ensamblando en Estados Unidos 50 de los 66 cazas F-16 Block 70 (también conocidos como F-16V) comprados al país norteamericano en 2019.

El ministro añadió que, antes de que finalice este año, diez de esas aeronaves saldrán de la línea de producción para someterse a pruebas de vuelo, paso previo a su entrega a Taiwán.

«Queremos que la población sepa que no se trata de una situación de ‘inmovilidad’ (…). El trabajo avanza a toda velocidad, con horas extras y dos turnos que cubren 20 horas al día», aseveró Koo.

«Si las pruebas salen bien, creo que podemos esperar que algunos de los F-16V se entreguen el próximo año», agregó el funcionario.

Retrasos en la entrega de armas a Taiwán

En un informe remitido al Parlamento y citado por la agencia CNA, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán reconoció que la empresa estadounidense Lockheed Martin, responsable de la fabricación de las aeronaves, no podrá cumplir con el objetivo de entregar los 66 cazas F-16V antes de finales de 2026, debido a reubicaciones y dificultades en la cadena de producción.

Según el mismo informe, la entrega de los misiles aire-superficie AGM-154C, inicialmente prevista para finales del próximo año, también se ha retrasado por problemas en la cadena de suministro, por lo que ahora se espera que lleguen a Taiwán entre 2027 y 2028.

Una situación similar afecta a los 24 torpedos Mark 48 y a otros cuatro torpedos de entrenamiento, cuya entrega se realizará entre 2026 y 2028, y no antes de 2026, como estaba previsto originalmente.

Las trabas burocráticas y los cuellos de botella de la industria estadounidense de defensa han demorado la entrega de armas a Taiwán, hasta el punto de que el valor total del material bélico que aún no ha llegado a la isla asciende a 21.540 millones de dólares, según las últimas estimaciones de Taiwan Security Monitor (TSM).

Durante los últimos años, Taiwán se ha visto obligada a fortalecer sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China, que considera a la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una «parte inalienable» de su territorio. EFE

jacb/aa/alf