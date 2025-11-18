Taiwán distribuirá millones de copias de un manual para preparar a población ante invasión

Taipéi, 18 nov (EFE).- Taiwán comenzará a distribuir este miércoles millones de copias de su manual actualizado de defensa civil, con el objetivo de reforzar la preparación de la población ante diferentes tipos de contingencias, incluida una eventual invasión china, informaron este martes fuentes oficiales.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, Shen Wei-chih, de la Agencia de Movilización de Defensa Total, aseguró hoy que las autoridades buscan entregar los manuales a los aproximadamente 9,83 millones de hogares registrados en Taiwán antes del próximo 5 de enero.

«Las guías se difundirán entre la población para mejorar la comprensión general de la sociedad sobre las amenazas y reforzar la conciencia sobre la defensa, demostrando el énfasis del Gobierno en la seguridad de las personas y su determinación de ejercer la autodefensa», aseveró Shen.

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones y la estatal Chunghwa Post distribuirán los manuales en cuatro fases, arrancando el miércoles en los archipiélagos periféricos de Penghu, Kinmen y Matsu, así como en zonas remotas y montañosas.

«Recientemente, países como la República Checa, Francia, Suecia, Finlandia y Lituania han publicado o tienen previsto publicar nuevos manuales de defensa civil o guías de supervivencia (…). Taiwán se mantiene al día con los estándares internacionales y avanza en la misma dirección que otras naciones democráticas», subrayó Shen.

El Gobierno distribuirá 105.000 copias adicionales de la versión en inglés de la guía a las embajadas y las oficinas de representación de los países que no mantienen relaciones diplomáticas con Taiwán a partir del 19 de diciembre, señaló Chao Shih-hsuan, consejera adjunta del Ministerio de Asuntos Exteriores, en la misma rueda de prensa.

El documento, denominado ‘Cuando llega la crisis: Guía nacional de seguridad pública de Taiwán’, consta de tres capítulos y 29 páginas, en las que se enumeran estrategias para hacer frente a situaciones como desastres naturales o conflictos armados.

Respecto a este último punto, el manual brinda pautas de actuación durante ataques aéreos y advierte a la población de que no se acerque a las tropas enemigas ni difunda fotos o vídeos en redes sociales en medio de una invasión, ya que ello podría comprometer la seguridad de las fuerzas taiwanesas.

La guía también incluye estrategias para hacer frente a campañas de desinformación en tiempos de guerra, subrayando de forma explícita que, en caso de una invasión militar, «cualquier noticia de que el Gobierno taiwanés se ha rendido o la nación ha sido derrotada es falsa».

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control.

El Gobierno de Taiwán, por su parte, defiende que la isla ya es de facto un país independiente y sostiene que su futuro sólo puede ser decidido por sus 23 millones de habitantes. EFE

