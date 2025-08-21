Taiwán dona a Paraguay cuatro helicópteros para combatir el crimen y el narcotráfico

Asunción, 21 ago (EFE).- Taiwán entregó este jueves a la Fuerza Aérea de Paraguay (FAP) una donación de cuatro helicópteros multipropósito Bell UH-1H que tendrán, entre otras misiones, combatir al crimen organizado y al narcotráfico.

La donación se formalizó durante un acto al que asistió el presidente del país, Santiago Peña, el embajador de Taiwán en Asunción, José Chih-Cheng Han, así como los ministros de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez, y de Defensa, Óscar González, quienes rubricaron el acta de recepción de los helicópteros.

Chih-Cheng Han destacó en su discurso que las naves fortalecerán a las Fuerzas Armadas paraguayas en «sus misiones humanitarias, atención a desastres naturales, lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, así como la defensa del territorio nacional».

Explicó que las naves Bell UH-1H se distinguen «por su gran versatilidad y confiabilidad operativa», poseen una velocidad de más de 200 kilómetros por hora, una autonomía de más de 500 kilómetros y pueden transportar más de una docena de efectivos.

«Esta entrega elevará la capacidad de operación de importantes tareas de la Fuerza Aérea de Paraguay y contribuirá al fortalecimiento de los lazos entre nuestras Fuerzas Armadas», sostuvo.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea, general Julio Fullaondo, destacó que en 1996 Taiwán hizo la primera donación de dos helicópteros UH-1H y, entre el 2001 y el 2021, Paraguay recibió otros 14 aparatos similares.

«Después de casi tres décadas de empleo de estas aeronaves en la Fuerza Aérea Paraguaya y más de 20.000 horas voladas, el UH-1H, una aeronave multipropósito, ha sido y sigue siendo una herramienta fundamental en el cumplimiento de nuestra misión», dijo Fullaondo, quien señaló que la unidad de helicópteros contará a partir de ahora con ocho naves operativas.

En una comparecencia posterior ante los medios, Fullaondo explicó que los helicópteros datan originalmente de las décadas de los 60 y 70, pero han sido revitalizados en la empresa taiwanesa AirAsia, por lo que, según dijo, los helicópteros están «prácticamente nuevos para su empleo».

Los Gobiernos de Paraguay y Taiwán cumplieron el 12 de julio pasado 68 años relaciones diplomáticas.

El país suramericano es uno de los doce Estados en el mundo que tiene relaciones diplomáticas con la isla. EFE

