Taiwán eleva alertas de viaje en Oriente Medio aunque no prevé evacuar a sus ciudadanos

2 minutos

Pekín, 2 mar (EFE).- Taiwán elevó este lunes al nivel naranja sus alertas de viaje para varios países de Oriente Medio afectados por el conflicto tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán y la posterior respuesta de la república islámica, mientras mantiene sin plan inmediato de evacuación a cerca de 3.000 ciudadanos en la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla informó hoy de que las advertencias para Baréin, Omán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí y Catar fueron elevadas del nivel amarillo al naranja, el segundo más alto en su sistema de cuatro categorías -gris, amarillo, naranja y rojo-, que recomienda evitar viajes no esenciales.

Israel e Irán permanecen en nivel rojo, el máximo de alerta, después de los bombardeos iniciados el sábado.

La Cancillería aseguró que ha establecido contacto con aproximadamente 3.000 taiwaneses en Oriente Medio y que todos se encuentran a salvo.

Entre ellos figuran unos 2.000 en Arabia Saudí, 300 en Emiratos Árabes Unidos, 262 en Israel, 200 en Catar y cifras menores en Jordania, Kuwait, Omán, Baréin e Irán.

Pese al deterioro de la situación, el Gobierno señaló el domingo que no prevé por ahora evacuar a sus nacionales, al considerar que los ataques iraníes se han dirigido principalmente contra objetivos militares estadounidenses en la región y no contra civiles.

Las tensiones también han afectado al transporte aéreo, ya que al menos tres vuelos entre Taiwán y Emiratos Árabes Unidos fueron cancelados este lunes, tras otras seis suspensiones el domingo, mientras decenas de grupos turísticos han visto alterados sus itinerarios por cierres del espacio aéreo, informó la agencia de noticias CNA.

El conflicto estalló tras los ataques lanzados el sábado por Estados Unidos e Israel contra Irán, que provocaron la muerte del líder supremo iraní, el ayatolá Alí Jameneí, y desencadenaron represalias contra países que albergan activos estadounidenses en la región. EFE

gbm/cg