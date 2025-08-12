The Swiss voice in the world since 1935

Taiwán emite una alerta marítima por el tifón Podul, que trae vientos de más de 150 km/h

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Taipéi, 12 ago (EFE).- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió este martes una alerta marítima por el avance del tifón Podul, que trae consigo rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora (km/h) y podría tocar tierra en la costa oriental de la isla el miércoles.

Según el organismo, la tormenta tropical adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

A las 08:30 hora local (00:30 GMT) del martes, Podul se hallaba alrededor de 730 kilómetros al sureste de este mismo punto, y se movía en dirección oeste a noroeste a una velocidad de 25 km/h, de acuerdo a la CWA.

La última medición disponible indicó que el temporal tenía vientos máximos sostenidos de 118,8 km/h en su centro y rachas de 154,8 km/h.

En una rueda de prensa, el meteorólogo Liu Yu-chi, de la CWA, advirtió este martes que el tifón representa una amenaza para las aguas del este de Taiwán y el canal de Bashi, y prevé que impacte la isla este miércoles con «fuertes vientos y lluvias torrenciales», según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El experto añadió que, a medida que se aproxime, Podul podría intensificarse ligeramente y ampliar su radio de vientos, atravesando Taiwán a lo largo de la jornada y entrando en aguas del Estrecho el miércoles por la noche.

Hasta el momento, el tifón ha provocado la cancelación de todos los servicios de ferry entre el condado oriental de Taitung y la Isla Verde desde el mediodía del martes hasta el miércoles. Ese día también se suspenderán las rutas entre Taitung y la Isla Orquídea, así como entre Houhibu, en el Parque Nacional de Kenting, y la Isla Orquídea.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth prevé que Podul siga intensificándose en las próximas horas antes de tocar tierra en la costa oriental de Taiwán el miércoles por la mañana.

La llegada de Podul se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

jacb/aa/jrh

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
6 Me gusta
9 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Marc Leutenegger

¿Qué experiencias ha tenido con la escasez de vivienda y la subida de los precios?

Suiza se precipita hacia una crisis inmobiliaria. ¿Cómo se puede evitar? Participe en el debate.

Únase al debate
54 Me gusta
63 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR