Taiwán emite una alerta marítima por el tifón Podul, que trae vientos de más de 150 km/h

2 minutos

Taipéi, 12 ago (EFE).- La Administración Meteorológica Central (CWA) de Taiwán emitió este martes una alerta marítima por el avance del tifón Podul, que trae consigo rachas de viento de más de 150 kilómetros por hora (km/h) y podría tocar tierra en la costa oriental de la isla el miércoles.

Según el organismo, la tormenta tropical adquirió la categoría de tifón el lunes por la noche, cuando se encontraba unos 1.000 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de Taiwán.

A las 08:30 hora local (00:30 GMT) del martes, Podul se hallaba alrededor de 730 kilómetros al sureste de este mismo punto, y se movía en dirección oeste a noroeste a una velocidad de 25 km/h, de acuerdo a la CWA.

La última medición disponible indicó que el temporal tenía vientos máximos sostenidos de 118,8 km/h en su centro y rachas de 154,8 km/h.

En una rueda de prensa, el meteorólogo Liu Yu-chi, de la CWA, advirtió este martes que el tifón representa una amenaza para las aguas del este de Taiwán y el canal de Bashi, y prevé que impacte la isla este miércoles con «fuertes vientos y lluvias torrenciales», según declaraciones recogidas por la agencia CNA.

El experto añadió que, a medida que se aproxime, Podul podría intensificarse ligeramente y ampliar su radio de vientos, atravesando Taiwán a lo largo de la jornada y entrando en aguas del Estrecho el miércoles por la noche.

Hasta el momento, el tifón ha provocado la cancelación de todos los servicios de ferry entre el condado oriental de Taitung y la Isla Verde desde el mediodía del martes hasta el miércoles. Ese día también se suspenderán las rutas entre Taitung y la Isla Orquídea, así como entre Houhibu, en el Parque Nacional de Kenting, y la Isla Orquídea.

La plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth prevé que Podul siga intensificándose en las próximas horas antes de tocar tierra en la costa oriental de Taiwán el miércoles por la mañana.

La llegada de Podul se produce tras un mes de julio en el que Taiwán fue azotado por el tifón Danas, que causó dos muertos y más de 500 heridos, y por más de una semana de lluvias torrenciales que dejaron al menos cinco fallecidos, 78 heridos y pérdidas millonarias en el sector agrícola local. EFE

