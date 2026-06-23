Taiwán endurece el entrenamiento de sus reservistas ante la presión militar de China

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Taipéi, 23 jun (EFE).- Taiwán suprimió el sistema de doble vía con el que entrenaba a sus reservistas, que ahora deben someterse a un programa intensivo de 14 días, en el marco de los esfuerzos por mejorar la preparación de sus tropas frente a la presión militar de China, informó este lunes la agencia de noticias CNA.

En un informe enviado a los legisladores y recogido por ese medio, el Ministerio de Defensa Nacional (MDN) indicó que los reservistas dejaron de poder elegir entre las dos modalidades de instrucción en enero de este año.

Taiwán estableció en 2022 ese modelo de doble vía, que permitía optar entre el adiestramiento tradicional -de cinco a siete días, repetido cuatro veces a lo largo de ocho años- y uno más intensivo de 14 días, realizado dos veces en ese mismo periodo.

El MDN explicó en su día que el sistema buscaba mejorar la preparación para el combate de los reservistas y garantizar que esas fuerzas pudieran apoyar con mayor eficacia a las tropas regulares.

Actualmente, cada reservista podrá ser convocado a un máximo de cuatro sesiones de dos semanas a lo largo de un periodo de ocho años, según el documento remitido a los parlamentarios.

La medida se produce en un contexto marcado por el recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín, que considera a la isla autogobernada una «parte inalienable» del territorio chino y no descarta el uso de la fuerza para hacerse con su control.

En 2024, Taiwán amplió de cuatro meses a un año la duración del servicio militar obligatorio, una medida que afecta a los hombres nacidos a partir del 1 de enero de 2005. EFE

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