Taiwán ensaya su respuesta ante cuarentena marítima de China en un ejercicio de simulación

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Taipéi, 26 jun (EFE).- El Gobierno taiwanés llevó a cabo este jueves un ejercicio de simulación para contrarrestar una eventual cuarentena marítima de China, con un escenario en el que Pekín exige una aprobación previa a todos los buques que entran o salen de los puertos taiwaneses.

En declaraciones recogidas por el diario local United Daily News, el subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Lii Wen, indicó que el ejercicio contó con la participación de 11 ministerios y organismos, entre ellos las carteras de Interior, Exteriores y Defensa.

El simulacro planteaba la posibilidad de que la Guardia Costera china iniciara sin previo aviso «acciones de acoso» en parte de las aguas próximas a Taiwán y exigiera que los buques locales y extranjeros, que entraran o salieran de puertos taiwaneses, se declararan ante las autoridades aduaneras de China.

El gigante asiático adoptaría después medidas de inspección, abordaje y confiscación, con las que intensificaría de forma progresiva la «interferencia en el aprovisionamiento marítimo de la isla», según Lii.

El funcionario resaltó que, durante la simulación, la Guardia Costera taiwanesa «ejerció con firmeza la aplicación de la ley en primera línea» y el Ministerio de Defensa emprendió «ejercicios de preparación inmediata para el combate», mientras el resto de organismos trataban de mantener el funcionamiento normal de los servicios públicos y sociales.

Esta simulación se realizó casi tres semanas después de que el Gobierno chino lanzara una «operación especial de control del tráfico marítimo» en aguas situadas al este de Taiwán, en respuesta al anuncio de Japón y Filipinas de iniciar negociaciones para delimitar sus respectivas zonas económicas exclusivas y plataformas continentales en esa región.

Según Pekín, el operativo buscaba ejercer la «jurisdicción administrativa de aplicación de la ley marítima» en la zona, reforzar sus capacidades de patrulla en aguas profundas y de control del tráfico en «zonas marítimas clave», garantizar la seguridad de la navegación y «salvaguardar los intereses nacionales».

El Ministerio de Defensa de Taiwán registró un considerable aumento de la actividad marítima de Pekín este mes, en el que ya ha contabilizado más de 100 buques oficiales chinos en los alrededores de la isla, cifra que contrasta con los 44 de mayo y los 40 de abril.

El presidente de Taiwán condena las acciones chinas

En su discurso de apertura de la octava reunión del Comité de Resiliencia de Defensa de Toda la Sociedad, el presidente taiwanés, Lai Ching-te, afirmó que «las intrusiones, amenazas e infiltraciones en zona gris» de China contra sus vecinos «ya han generado inquietud en los países del Indopacífico y en la comunidad internacional».

«Las recientes operaciones marítimas de China (…) han dejado de ser meras actividades técnicas: se trata de expansión ejecutada al amparo de una supuesta aplicación de la ley, que ha quebrantado el statu quo de seguridad, paz y estabilidad de la región del Indopacífico y ha socavado el orden internacional basado en reglas», afirmó.

En palabras del mandatario, las recientes conductas de «expansión autoritaria» de China evidencian que es Pekín el responsable de alterar el statu quo en el estrecho de Taiwán y de perturbar la paz y la estabilidad regionales.

«Las acciones de Taiwán para elevar su capacidad de autodefensa, preservar el statu quo de paz y estabilidad y proteger su modo de vida democrático y libre no son en absoluto una provocación», sentenció. EFE

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