Taiwán envía a prisión a tres empleados de TSMC por presunto robo de secretos industriales

2 minutos

Pekín, 2 sep (EFE).- El Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán ordenó este lunes la detención e incomunicación de un exempleado y dos ingenieros en activo de Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) acusados de la presunta sustracción de secretos industriales vinculados al proceso avanzado de chips de 2 nanómetros.

Los sospechosos son Chen Li-ming, extrabajador de la fundición taiwanesa y empleado de la japonesa Tokyo Electron (TEL), y los ingenieros en activo Wu Ping-chun y Ko Yi-ping, según detalló este lunes la agencia oficial CNA.

La Fiscalía acusa a los tres de eliminar registros de comunicación tras descubrirse la supuesta filtración, lo que llevó al tribunal a concluir que existía riesgo de destrucción de pruebas y de confabulación para falsear declaraciones.

El pasado 27 de agosto, la Fiscalía Superior de Taiwán ya había imputado a los tres por robo de secretos comerciales y por obtener secretos de “tecnología clave nacional” para su uso en el extranjero, en un caso instruido bajo la Ley de Seguridad Nacional. Los fiscales solicitaron penas de 14 años de cárcel para Chen, nueve para Wu y siete para Ko.

Según la investigación, entre la segunda mitad de 2024 y la primera de 2025, Chen habría solicitado a sus antiguos compañeros información confidencial con el pretexto de facilitar a TEL la obtención de más contratos como proveedor de TSMC.

La empresa detectó las anomalías en julio y presentó una denuncia, lo que derivó en registros entre el 25 y el 28 de ese mes.

En un comunicado emitido en agosto, TEL indicó que su propia investigación interna no había hallado pruebas de filtraciones a terceros de la información sobre la tecnología de 2 nanómetros de TSMC.

La compañía taiwanesa, mayor fabricante mundial de semiconductores avanzados, prevé iniciar este mismo año la producción en masa de circuitos de 2 nanómetros, considerados los más avanzados del mundo y claves para el desarrollo de la inteligencia artificial. EFE

gbm/sbb