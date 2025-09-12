The Swiss voice in the world since 1935

Taiwán espera una «reunión de cierre» para sellar un acuerdo comercial con Estados Unidos

Taipéi, 12 sep (EFE).- Las negociaciones arancelarias entre Taiwán y Estados Unidos siguen avanzando y ambas partes reconocen que «se han logrado progresos», aunque todavía falta que Washington «organice una reunión de cierre» para sellar un acuerdo comercial, informaron este viernes fuentes oficiales taiwanesas.

El 7 de agosto entraron en vigor tanto los aranceles acordados con varios socios comerciales como los gravámenes impuestos unilateralmente por Washington a los territorios con los que no alcanzó acuerdos, entre ellos Taiwán, cuyas exportaciones al país norteamericano están gravadas con una tasa del 20 % desde entonces.

En un comunicado recogido por la agencia CNA, la Oficina de Negociaciones Económicas y Comerciales de Taiwán señaló que el actual «régimen provisional» de aranceles recíprocos ha tenido impacto en la industria isleña, por lo que Taipéi busca un acuerdo que le permita «obtener condiciones más justas y razonables».

La entidad también indicó que el Ejecutivo pretende lograr «beneficios arancelarios» en relación a la investigación de EE. UU. conforme a la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial, que podría traducirse en nuevos gravámenes sobre los semiconductores y otros productos tecnológicos, y que en caso de lograr avances se informará «oportunamente» a la sociedad.

Estas declaraciones se produjeron después de que el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, asegurase este jueves, durante una entrevista con la televisión CNBC, que Washington tenía «un gran acuerdo en camino» con Taiwán, aunque no ofreció más detalles al respecto. EFE

