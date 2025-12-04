Taiwán está dispuesto a «ayudar» a China con sus problemas económicos, afirma líder isleño

2 minutos

Taipéi, 4 dic (EFE).- La economía china atraviesa «serias dificultades» y Taiwán está dispuesto a «ayudar» y «cooperar» con el gigante asiático para hacer frente a esos desafíos, afirmó el presidente taiwanés, William Lai, en una reciente entrevista con The New York Times.

En declaraciones a la Cumbre DealBook organizada por el periódico estadounidense, Lai aseguró que el producto interior bruto (PIB) de la isla aumentará un 7,37 % este año, mientras que instituciones financieras internacionales estiman que el crecimiento de China «será apenas superior al 4 %».

«Esperamos sinceramente que, ante las presiones económicas, el presidente Xi Jinping se concentre no en expandir territorios, sino en mejorar el bienestar del pueblo chino», aseveró Lai, según la transcripción de la entrevista difundida por la Oficina Presidencial.

«Taiwán está dispuesto a ayudar y cooperar para hacer frente a estos desafíos económicos», agregó el mandatario, sin ofrecer más detalles al respecto.

La Dirección General de Presupuesto, Contabilidad y Estadísticas del Gobierno taiwanés elevó la semana pasada su previsión de crecimiento para la economía isleña, con un avance estimado del 7,37 % en 2025 y el 3,54 % en 2026, impulsada por el auge de la inteligencia artificial (IA).

La oficina estimó recientemente que el PIB local avanzó un 7,64 % interanual en el tercer trimestre, con las exportaciones tecnológicas -especialmente semiconductores de alto rendimiento- como principal motor.

Por su parte, la economía china registró una expansión del 4,8 % entre julio y septiembre, el dato más bajo en un año e inferior al de los dos primeros trimestres, cuando aumentó un 5,4 % y un 5,2 %, respectivamente.

Según datos oficiales, la segunda mayor economía del mundo creció un 5,2 % interanual a lo largo de los tres primeros trimestres de 2025, alcanzando unos 101,5 billones de yuanes (14,37 billones de dólares, 12,32 billones de euros), en línea con el objetivo del Gobierno chino de crecer «en torno a un 5 %» este año. EFE

jacb/gbm/gad