Taiwán impone penas de hasta 10 años de cárcel en caso de filtración de secretos de TSMC

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Taipéi, 27 abr (EFE).- Un tribunal taiwanés impuso este lunes penas de hasta diez años de prisión por el robo y filtración de secretos comerciales de TSMC, el mayor fabricante mundial de chips avanzados, en uno de los casos más notorios vinculados a tecnologías estratégicas de la isla.

El Tribunal de Propiedad Intelectual y Comercial de Taiwán también sancionó con una multa de 150 millones de dólares taiwaneses (unos 4,78 millones de dólares estadounidenses) a la filial local de Tokyo Electron (TEL), según la agencia de noticias CNA.

El fallo es uno de los más relevantes en Taiwán en materia de presuntas vulneraciones de tecnologías nacionales estratégicas y evidencia el creciente afán de la isla por proteger sus procesos más avanzados de fabricación de chips, principal motor de su economía. EFE

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