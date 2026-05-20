Taiwán insiste en que la venta de armas de EE.UU. es «necesaria» para mantener la paz

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Taipéi, 20 may (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, insistió este miércoles en que la venta de armas de EE.UU. a la isla es «necesaria» para mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, dejara en el aire la aprobación de un importante paquete de armamento.

«Las amenazas que enfrenta Taiwán son cada vez más graves (…). El fortalecimiento de nuestra capacidad de defensa, así como las adquisiciones militares a Estados Unidos, no solo son necesarios para garantizar la seguridad de Taiwán, sino también para mantener la paz y la estabilidad en el Estrecho», afirmó el mandatario durante una rueda de prensa con motivo de su segundo aniversario en el cargo.

«Esperamos que estas compras militares puedan continuar», agregó.

Estas palabras tuvieron lugar después de que Trump, quien viajó la semana pasada a China para reunirse con su homólogo de ese país, Xi Jinping, declinase confirmar si autorizaría la aprobación de un paquete de armas a Taiwán valorado en unos 14.000 millones de dólares, que sería, en caso de ratificarse, el mayor de la historia.

«Todavía no lo he aprobado, ya veremos qué pasa. Quizás lo haga, quizás no lo haga (…). Es una muy buena ficha de negociación para nosotros, son un montón de armas», afirmó en una entrevista con Fox News el magnate, quien a finales del año pasado sí dio luz verde a una venta de armas a Taiwán por más de 11.000 millones de dólares.

En respuesta, Lai subrayó este miércoles que Taiwán y Estados Unidos siempre han mantenido «canales de comunicación fluidos» y expresó su esperanza de que Washington, Taipéi y otros aliados democráticos puedan «fortalecer aún más» su cooperación para «promover la paz y la estabilidad» en el Estrecho.

Un país «soberano» e «independiente»

Durante su entrevista con Fox News, Trump también dijo que no busca que «nadie se independice» y que no quiere una guerra con Pekín por Taiwán, una isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por las autoridades chinas como «parte inalienable» de su territorio.

El mandatario estadounidense declaró además que habló con Xi sobre Taiwán «toda la noche» y sugirió que el líder chino podría intentar «apoderarse» de este territorio una vez él abandone la Casa Blanca.

En este sentido, Lai reafirmó que Taiwán es un «guardián de la paz y la estabilidad» en el Estrecho, así como un defensor del «statu quo» vigente, al tiempo que acusó a Pekín de incrementar las tensiones en la región a través de la ampliación de su capacidad militar.

«La República de China (nombre oficial de Taiwán) es un país soberano e independiente. Ningún país tiene derecho a anexar Taiwán. El pueblo taiwanés aspira a una vida de democracia y libertad, y estos valores no deberían considerarse una provocación», zanjó el presidente isleño. EFE

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