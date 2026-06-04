Taiwán insta a China a «reconocer la verdad» sobre Tiananmen 37 años después de la masacre

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Taipéi, 4 jun (EFE).- El presidente de Taiwán,Lai Ching-te, instó este jueves a China a «reconocer la verdad, aliviar el dolor y abrir un camino hacia al reconciliación y el diálogo» en torno a la masacre de la plaza de Tiananmen, al cumplirse hoy el trigésimo séptimo aniversario de ese episodio.

«Deseo sinceramente que China pueda afrontar de frente el incidente del 4 de junio de hace 37 años (…), permita a la población expresar libremente sus opiniones y que personas de distintas generaciones y posturas puedan participar en la toma de decisiones públicas», afirmó el mandatario isleño a través de su cuenta oficial de Facebook.

La masacre de Tiananmen ocurrió la noche del 3 al 4 de junio de 1989, cuando soldados y tanques del Ejército chino se abrieron paso hasta la céntrica plaza de Pekín y sus alrededores, donde se manifestaban desde hacía semanas estudiantes y trabajadores que exigían el fin de la corrupción y pedían una mayor apertura política.

La cifra de víctimas nunca fue revelada oficialmente por Pekín y oscila entre cientos y miles, según la fuente.

Considerado un «independentista» y un «alborotador» por las autoridades chinas, Lai relató que durante aquella noche del 4 de junio miles de jóvenes fueron «abatidos y aplastados sin piedad» por el Ejército chino.

«Lo que fue abatido y aplastado entonces no fue solo la vida y la juventud de quienes participaron en el movimiento democrático, sino también el deseo y el esfuerzo de toda una generación de China por perseguir y hacer realidad la libertad y la democracia», aseguró Lai.

En opinión del presidente taiwanés, un país verdaderamente grande «no debería rendir culto a la solidez de sus barcos y al poder de sus armas ni entregarse al militarismo», sino que debería «acoger voces distintas» y «tener el valor de afrontar las heridas de su historia».

«Solo un país que respeta a su pueblo, protege la libertad y pone en práctica la democracia es un país verdaderamente digno de respeto», sentenció el líder de la isla autónoma.

Actualmente, Taiwán es el único territorio de habla china donde aún se recuerda públicamente la masacre de Tiananmen, con un acto conmemorativo en el centro de Taipéi, ya que China evita cualquier mención del aniversario y mantiene prohibida la tradicional vigilia conmemorativa en Hong Kong. EFE

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