Taiwán investiga a 17 empresas financiadas por China por captación ilegal de talento tecnológico

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Las autoridades taiwanesas informaron este miércoles que realizaron redadas en docenas de lugares como parte de una investigación sobre 17 empresas financiadas por China sospechosas de captar «ilegalmente» talento local del sector de la alta tecnología para socavar la ventaja competitiva de la isla.

Taiwán es una potencia en la industria mundial de los semiconductores, ya que produce casi todos los chips más avanzados para empresas como Nvidia y Apple.

China, por su parte, impulsa actualmente el desarrollo propio de esas piezas tecnológicas usadas para hacer funcionar los sistemas de inteligencia artificial, al enfrentar restricciones de exportación impuestas por Estados Unidos.

Más de 300 agentes registraron 64 locales y entrevistaron a 114 personas en las últimas semanas, informó la Oficina de Investigaciones del Ministerio de Justicia taiwanés en un comunicado.

Los investigadores señalaron que las empresas presuntamente intentaron ocultar la identidad de sus patrocinadores financieros chinos mientras establecían operaciones «no autorizadas» o reclutaban talento «ilegalmente».

A medida que se intensifica la competencia en materia de IA, las empresas taiwanesas enfrentan el «desafío de que su talento clave en alta tecnología» sea reclutado por empresas chinas, «lo que conduce a la pérdida de sus principales ventajas competitivas», señaló el comunicado.

Taiwán acusa recurrentemente a China de llevar a cabo actividades de espionaje en esa isla de régimen democrático, que Pekín reclama como propia y ha amenazado incluso con apoderarse de ella por la fuerza.

El mes pasado, la fiscalía taiwanesa acusó a un exempleado del gigante local de los semiconductores TSMC de robar la tecnología «esencial» de la compañía e intentar filtrarla a China.

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