Taiwán lanza una nueva ola de registros en caso de contrabando de servidores de IA a China

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Taipéi, 30 jun (EFE).- Las autoridades taiwanesas lanzaron este lunes una segunda oleada de registros en el marco de la investigación por la presunta exportación ilegal a China de servidores avanzados de inteligencia artificial (IA) fabricados por la empresa estadounidense Super Micro y equipados con chips de Nvidia.

En un comunicado, la Fiscalía del Distrito de Keelung, en el noreste de Taiwán, explicó que se llevaron a cabo registros en un total de doce puntos, incluidos los domicilios de los seis investigados y las tres empresas a las que pertenecen, y citó a declarar a los seis sospechosos.

Los fiscales llevaron a cabo el pasado mayo un primer registro de las compañías vinculadas al caso y solicitaron la prisión provisional en régimen de incomunicación de tres personas, entre ellas una de apellido Yu, que fue autorizada.

«Tras examinar y analizar las pruebas pertinentes, se considera que los acusados -seis individuos, entre ellos uno apellidado Wang- son presuntamente responsables de los delitos de falsificación de documentos y administración desleal, entre otros, tipificados en el Código Penal», expone el comunicado.

En un comunicado del pasado 21 de mayo, la Fiscalía de Keelung señaló que los tres primeros sospechosos -Yu, Wang y un tercero apellidado Chen- eran «plenamente conscientes» de que los servidores en cuestión estaban sujetos a «estrictos controles» de exportación y tenían «completamente prohibida su venta» a China, Hong Kong y Macao.

Registro de la oficina local de Super Micro

Entre los lugares registrados por las autoridades se encuentra la oficina local de Super Micro, informó el diario británico Financial Times (FT), que cita a una fuente familiarizada con el caso.

Según este medio, el allanamiento se produjo como parte de la investigación sobre las presuntas exportaciones ilegales de los servidores de la firma estadounidense, cuyas acciones en Nueva York cerraron este lunes con una caída del 8,1 %.

«Los productos de Super Micro siguen siendo blanco de estos casos, y continuamos cooperando con las fuerzas del orden y con las autoridades gubernamentales en Taiwán y en las demás jurisdicciones en las que operamos para garantizar que nuestra tecnología se distribuya conforme a lo legalmente previsto», indicó la firma en declaraciones recogidas por FT.

En una declaración aparte dirigida a la Bolsa de Taipéi -donde cotiza-, la distribuidora local de Super Micro, Albatron, confirmó este lunes que sus oficinas también habían sido registradas por parte de las autoridades, y aclaró que este hecho «no tiene un impacto significativo» sobre la situación financiera o comercial de la empresa.

La Fiscalía taiwanesa lanzó esta investigación dos meses después de que la Justicia de EE.UU. acusara a tres personas relacionadas con Super Micro, entre ellas su cofundador, Yih-Shyan ‘Wally’ Liaw, por presuntamente violar las leyes de control de exportaciones.

Según la acusación estadounidense, los tres implicados conspiraron para enviar miles de millones de dólares en servidores con tecnología sensible, que incluyeron unidades de procesamiento gráfico (GPU), a clientes en China sin las licencias necesarias.

Además, según fuentes familiarizadas con el asunto y citadas por Bloomberg, las autoridades taiwanesas incautaron alrededor de cincuenta servidores antes de que abandonaran la isla en el marco de esta causa.

Con todo, un envío anterior habría logrado salir con éxito: se habría dirigido a Japón antes de llegar a Hong Kong, un punto de tránsito habitual para el hardware que posteriormente se envía a China continental. EFE

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