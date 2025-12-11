Taiwán mantendrá en su territorio la producción de los semiconductores «más avanzados»

Taiwán planea mantener en casa la producción de sus semiconductores «más avanzados», que son «indispensables» para la industria mundial, declaró a AFP el viceministro de Relaciones Exteriores, François Chih-chung Wu.

La isla de gobierno democrático produce más de la mitad de los semiconductores del mundo y en su mayoría son avanzados, utilizados en todo tipo de equipos, desde teléfonos inteligentes hasta centros de inteligencia artificial.

La hegemonía que Taiwán tiene en ese sector ha sido considerada un «escudo» que la protege de una invasión o bloqueo de China, que considera a la isla como parte de su territorio.

Pero la amenaza de un ataque chino contra Taiwán despertó temores por posibles interrupciones en la cadena mundial de suministros, y aumentó la presión para producir más semiconductores fuera de la isla.

«Trataremos de mantener la tecnología más avanzada en Taiwán y asegurar que Taiwán continúe teniendo un papel indispensable en el ecosistema de los semiconductores», declaró el viceministro en una entrevista el miércoles.

«Creo que es la misma lógica para todos los países, incluyendo países que no enfrentan una situación geopolítica tan complicada», agregó Wu.

