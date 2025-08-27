Taiwán nombra a un exmiembro de la junta directiva de TSMC como nuevo ministro de Economía

2 minutos

Taipéi, 27 ago (EFE).- El Gobierno taiwanés anunció este miércoles el nombramiento de Kung Ming-hsin, exmiembro de la junta directiva de la empresa de semiconductores TSMC, como nuevo ministro de Asuntos Económicos, en el marco de una reorganización más amplia del gabinete.

Kung, que hasta ahora se desempeñaba como secretario general del Ejecutivo, fue presidente del Consejo Nacional de Desarrollo y viceministro de Economía, y ahora tendrá la misión de «encabezar la estrategia económica general del país», informó el Gobierno isleño en un comunicado.

El político, de 61 años, tomará el relevo de Kuo Jyh-huei, uno de los miembros más criticados del anterior equipo de Gobierno, quien anunció su dimisión la semana pasada alegando «motivos de salud».

El nombramiento de Kung forma parte de una remodelación más amplia del Gobierno, concretamente de 16 ministros y altos cargos, entre ellos los titulares de Deportes -que se creará el 9 de septiembre-, Salud y Bienestar y Asuntos Digitales.

«El objetivo es que el ‘Gabinete de Acción con IA (inteligencia artificial)’ se eleve a la versión ‘2.0’, acelerando la gestión y logrando que las políticas se perciban de forma más tangible», señaló el comunicado.

El presidente taiwanés, William Lai, ya había adelantado el sábado pasado una reorganización del Ejecutivo, el mismo día en que fracasaron el referéndum para reactivar la última central nuclear operativa de la isla y las votaciones para destituir a siete legisladores de la oposición.

El mandatario está atravesando el momento más delicado de su administración, con índices de aprobación en mínimos desde que asumió el cargo, fruto de varios reveses políticos de magnitud, entre ellos la imposición de aranceles del 20 % sobre los productos taiwaneses por parte de Estados Unidos y el intento fallido de recuperar el control del Parlamento.

Los cambios en el gabinete tienen lugar además en un contexto de crecientes tensiones con China, que considera a la isla de Taiwán, gobernada de forma autónoma desde 1949, como una «parte inalienable» de su territorio. EFE

