Taiwán promete defender su soberanía ante negociaciones marítimas de Japón y Filipinas

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Taipéi, 4 jun (EFE).- El Gobierno taiwanés prometió este jueves defender la soberanía sobre las aguas bajo su jurisdicción, en respuesta al inicio de las negociaciones entre Japón y Filipinas para delimitar las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales de ambos países.

El director general de la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán, Chang Chung-lung, afirmó que el citado proceso de negociación «debe tener en cuenta el alcance de la zona económica exclusiva» de Taiwán y «no debe afectar a los derechos operativos de los pescadores taiwaneses», según declaraciones recogidas por la autoridad marítima en un comunicado.

El titular de la CGA advirtió que las negociaciones en cuestión «no pueden afectar a los derechos soberanos» que Taipéi posee conforme al derecho internacional y al derecho del mar, ni tampoco alterar la aplicación de los acuerdos pesqueros existentes con Tokio y Manila.

«La Administración de la Guardia Costera está centrada en defender la soberanía en el mar y preservar la libertad de navegación, pero si cualquier país intenta ejercer su jurisdicción, mantendrá su postura y procederá a expulsarlo sin excepción», subrayó Chang.

En el mismo comunicado, la autoridad marítima también informó del despliegue de buques y embarcaciones en las principales zonas marítimas para «realizar misiones de patrulla y protección», con el fin de garantizar los «derechos marítimos» de la isla y los «derechos operativos de los pescadores».

Estas declaraciones llegan días después de la visita de Estado del presidente filipino, Ferdinand Marcos Jr., a Japón, donde ambos países elevaron sus relaciones bilaterales e iniciaron un proceso de negociaciones para un futuro acuerdo de intercambio de inteligencia militar clasificada.

Durante esa visita, Marcos anunció asimismo el comienzo de conversaciones para delimitar las fronteras marítimas entre Japón y Filipinas, algo fuertemente criticado por China, que reaccionó con el envío de una formación de buques de su Guardia Costera a aguas situadas al este de Taiwán.

En cualquier caso, Tokio y Manila han estrechado sus relaciones con Taipéi en los últimos años pese a la oposición de Pekín, que considera a la isla autogobernada como «parte inalienable» del territorio chino y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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