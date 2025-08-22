Taiwán promete elevar su presupuesto de Defensa hasta el 5 % del PIB para 2030

3 minutos

Taipéi, 22 ago (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, aseguró este viernes que el presupuesto de Defensa de la isla seguirá incrementándose hasta representar el 5 % de su producto interior bruto (PIB) para 2030, apenas un día después de que Taipéi anunciara un gran aumento de su gasto militar para contener a Pekín.

El primer ministro isleño, Cho Jung-tai, anunció este jueves que el gasto en Defensa de Taiwán ascenderá a 949.500 millones de dólares taiwaneses (unos 31.057 millones de dólares estadounidenses) en 2026, un salto interanual del 22,9 % que constituirá, a su vez, el 3,32 % del PIB del territorio autogobernado.

Este aumento, que todavía debe obtener el visto bueno del Parlamento, busca contrarrestar la creciente presión militar de China en torno a la isla y, de paso, enviar a Washington un mensaje claro de que Taipéi se toma en serio su propia defensa.

En una visita a una base naval del noroeste de Taiwán, Lai advirtió este viernes que Pekín ha «intensificado sus amenazas» en los últimos años, obligando al Gobierno isleño a elevar su presupuesto de Defensa hasta el 5 % del PIB antes de 2030, «en línea con el estándar de la OTAN».

«Esto no solo refleja nuestra determinación de proteger la seguridad nacional, la democracia, la libertad y los derechos humanos, sino también la voluntad de situarnos hombro con hombro junto a la comunidad internacional para ejercer un poder disuasorio conjunto que preserve la paz y la estabilidad en el Indopacífico», apuntó el mandatario.

Lai, tachado de «independentista» y «alborotador» por las autoridades chinas, también señaló que el Ejecutivo reforzará la adquisición de nuevos equipos militares, como vehículos no tripulados y fragatas de nueva generación, «para mantener el ritmo de los tiempos y elevar la capacidad operativa integral de las Fuerzas Armadas».

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china.

Desde hace más de siete décadas, EE. UU. se encuentra en medio de las disputas entre ambas partes, ya que Washington es el principal suministrador de armas a Taipéi y, si bien no mantiene vínculos diplomáticos con la isla, podría defenderla en caso de conflicto con Pekín. EFE

jacb/jco/cg

(foto)