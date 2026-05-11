Taiwán promueve su tecnología médica para reforzar apoyo internacional en la OMS

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Taipéi, 11 may (EFE).- El Gobierno taiwanés lanzó este lunes una campaña internacional para promover sus capacidades en tecnología médica, inteligencia artificial y semiconductores con el objetivo de reforzar el apoyo a la participación de la isla en la Organización Mundial de la Salud (OMS), cuya asamblea anual comenzará el próximo 18 de mayo en Ginebra.

El Ministerio taiwanés de Exteriores presentó un vídeo promocional titulado ‘Taiwán cuida más allá de las fronteras’ y un avance de la ‘Exposición taiwanesa de medicina inteligente y tecnología sanitaria’, que se celebrará en Ginebra entre el 17 y el 19 de mayo coincidiendo con la asamblea anual de la OMS.

Según el comunicado oficial, la campaña busca destacar las capacidades de Taiwán en medicina inteligente, atención sanitaria y cooperación médica internacional, así como su disposición a «trabajar junto a la comunidad internacional» para promover la salud global.

El vídeo promocional pone el foco en el envejecimiento de la población y en el desarrollo de soluciones de salud basadas en inteligencia artificial, semiconductores y tecnologías médicas inteligentes, mientras que el lema principal de la campaña, «Chip in with Taiwan», vincula la industria tecnológica taiwanesa con su aspiración de participar en organismos internacionales de salud.

La isla, que no forma parte de Naciones Unidas, impulsa desde hace años campañas diplomáticas para recabar apoyo internacional de cara a la Asamblea Mundial de la Salud, de la que permanece excluida desde 2017, cuando el deterioro de las relaciones entre Pekín y Taipéi puso fin a un periodo de acercamiento entre ambas partes que había permitido su participación como observadora.

En ese contexto, el portavoz chino de Exteriores Guo Jiakun reiteró este lunes que Taiwán «no tiene base, razón ni derecho» para asistir a la asamblea sin el «consentimiento del Gobierno central», al tiempo que Pekín sostiene que la isla constituye una «parte inalienable» de su territorio.

Taipéi, por su parte, defiende que su exclusión de la OMS perjudica la cooperación sanitaria internacional y reclama una participación «significativa» en los organismos multilaterales vinculados a la salud global. EFE

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