Taiwán propone aumentar 35 % el presupuesto de Exteriores para enfrentar «coerción china»

Pekín, 16 oct (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores de Taiwán, Lin Chia-lung, afirmó este jueves que el aumento de unos 10.916 millones de dólares taiwaneses (356 millones de dólares estadounidenses) propuesto para su cartera en 2026 busca reforzar la capacidad diplomática de la isla frente a la creciente presión de China.

El proyecto de presupuesto del Ministerio de Exteriores para el próximo ejercicio asciende a 41.503 millones de dólares taiwaneses (1.354 millones de dólares estadounidenses), frente a los 30.587 millones (998 millones de dólares estadounidenses) asignados este año, y ya ha sido remitido al Parlamento para su examen, informó hoy la agencia de noticias CNA.

Durante una sesión de la Comisión de Asuntos Exteriores y Defensa Nacional, Lin defendió que la partida adicional es “necesaria para hacer frente al aumento de la coerción china en el ámbito internacional”, después de que legisladores de la oposición cuestionaran la magnitud de la subida.

El ministro recordó que, en los últimos 25 años, el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores chino se ha multiplicado por más de once, lo que, según él, ha permitido a Pekín reforzar su influencia exterior y reducir el espacio diplomático de Taiwán.

“Si no fortalecemos nuestros recursos, será muy difícil competir con la ofensiva diplomática de China”, señaló Lin.

De acuerdo con una fuente citada por la agencia estatal CNA, el gasto previsto para Exteriores representará el 1,37 % del presupuesto total del Gobierno en 2026, frente al 1,05 % del presente ejercicio.

El funcionario también indicó que en los últimos meses ha visitado nueve países sin relaciones diplomáticas con Taipéi, incluidos Japón y Filipinas, y destacó el apoyo de estos gobiernos pese a las protestas de Pekín.

Lin mencionó asimismo el caso de la República Checa, que mantuvo su invitación para que participara en el Foro de Seguridad de Varsovia el mes pasado, pese a la presión china para cancelarla, coincidiendo con la visita al país del ministro chino de Exteriores, Wang Yi.

Pekín considera a Taiwán una provincia de su territorio y ha intensificado su presión diplomática y militar sobre la isla, que se gobierna de manera autónoma desde 1949 y mantiene relaciones oficiales con apenas una docena de países. EFE

