Taiwán propone una gestión internacional de los cables submarinos ante la amenaza de China

2 minutos

Taipéi, 28 oct (EFE).- El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, presentó este martes una iniciativa internacional para la «gestión de riesgos» de cables submarinos, tras varios incidentes ocurridos en los últimos meses alrededor de la isla que involucraron a buques relacionados con China, informó la agencia CNA.

El canciller lanzó esta propuesta durante la celebración, este martes, del ‘Foro de Cooperación en Seguridad de Cables Submarinos Taiwán-Europa 2025’, organizado por el Ministerio de Asuntos Exteriores, el Instituto de Investigación para la Democracia, la Sociedad y la Tecnología Emergente (DSET) y el Formosa Club.

En su intervención, Lin explicó que la iniciativa busca mejorar el mantenimiento y los sistemas de monitoreo en torno a los cables submarinos, así como establecer canales para el intercambio de información, promover el cumplimiento del derecho internacional y fortalecer las «capacidades técnicas» y el «conocimiento» de los participantes.

El jefe de la diplomacia taiwanesa resaltó los peligros del «sabotaje deliberado» de estas infraestructuras, especialmente cuando su propósito es «interrumpir las comunicaciones y obtener ventajas estratégicas», e instó a formar asociaciones internacionales dentro del marco de este nuevo proyecto.

«No se trata de ciencia ficción, sino de una realidad que ya está ocurriendo», advirtió Lin, quien también recordó que numerosos cables internacionales atraviesan o rodean Taiwán, por lo que la isla tiene la «responsabilidad de proteger» dichas conexiones.

«La seguridad en el estrecho de Taiwán es un asunto de interés público y Taiwán cumplirá con su deber de salvaguardar la seguridad regional», aseveró el ministro al hablar sobre una iniciativa que catalogó de «abierta, inclusiva y cooperativa».

Taiwán cuenta actualmente con catorce cables submarinos internacionales y diez nacionales, según datos de la Oficina de Seguridad Nacional de Taiwán, que estimó que la isla sufre un promedio de siete a ocho incidentes de cables cortados cada año.

En este contexto, el Gobierno de Taipéi aprobó el mes pasado un paquete de reformas legislativas destinado a reforzar la protección de cables y tuberías submarinos, aunque este aún requiere de aprobación parlamentaria.

Las autoridades insulares creen que los cortes de cables submarinos forman parte de las actividades en «zona gris» emprendidas por Pekín con el objetivo de presionar al Gobierno taiwanés, actualmente liderado por William Lai, tachado de «independentista» y «alborotador» por China. EFE

