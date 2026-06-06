Taiwán refuerza su despliegue marítimo en torno a la isla Pratas ante incursiones de China

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Taipéi, 6 jun (EFE).- La Guardia Costera de Taiwán reforzó este sábado el despliegue de sus fuerzas marítimas cerca de la isla Pratas, un atolón controlado por Taipéi y reclamado por Pekín a unos 340 kilómetros al sureste de Hong Kong, después de la incursión de dos buques chinos en esta zona.

En un comunicado, la Administración de la Guardia Costera (CGA) de Taiwán indicó que el buque ‘3501’ de la Guardia Costera china, que apareció en aguas cercanas a Pratas el viernes por la mañana, continúa en esta zona más de veinticuatro horas después, intercambiando mensajes por radio con los guardacostas taiwaneses.

«El buque ‘3501’ de la Guardia Costera china lleva a cabo operaciones de aplicación de la ley. No interfieran en nuestra misión. Su parte debería reconocer el interés superior de la nación. El futuro de Taiwán reside en la ‘reunificación nacional'», manifestaron los oficiales chinos, según la transcripción ofrecida por la CGA.

Los oficiales taiwaneses a bordo del buque ‘Changhua’ respondieron por radio que los guardacostas chinos habían entrado en aguas de Taiwán «sin autorización», y subrayaron que la «paz» promovida por Pekín «es un engaño».

«Dejen de socavar la paz. Deberían regresar y abrazar la democracia: esa es la forma adecuada de servir a su país. Den la vuelta de inmediato y abandonen las aguas de Taiwán sin demora. De lo contrario, tomaremos todas las medidas necesarias conforme a la ley», advirtieron los marinos isleños.

Incursión de un buque oceanográfico chino

En paralelo a la incursión del ‘3501’, la CGA detectó esta mañana la entrada en aguas de Pratas del barco oceanográfico chino ‘Hai Si Lu 6’, lo que propició el despliegue inmediato del buque ‘Kaohsiung’ y de otras dos patrulleras que asumieron «plenamente» el control de la situación, de acuerdo al comunicado.

Según la CGA, esta es la primera ocasión en que se observa la acción coordinada de buques de la Guardia Costera y de prospección chinos para «provocar a Taiwán».

«La Guardia Costera de Taiwán afirma con rotundidad que la soberanía marítima de Taiwán no tolera provocaciones. Dotada tanto de la determinación inquebrantable de defender la soberanía nacional como de la sólida capacidad para preservar la paz, la Guardia Costera adoptará todas las medidas necesarias para disuadir el comportamiento irracional de China», concluye el texto.

La isla Pratas, también conocida como Dongsha en mandarín, es uno de los territorios que Taiwán controla en el mar de la China Meridional, cuyas aguas Pekín reclama casi en su totalidad y por las que circula alrededor de un tercio del tráfico marítimo mundial.

A comienzos de este año, un dron militar chino sobrevoló el espacio aéreo de Pratas, en una acción que el Gobierno taiwanés calificó de «altamente provocadora» e «irresponsable». EFE

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