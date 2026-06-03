Taiwán resta importancia a arancel del 10 % de EE.UU. y confía en lograr «trato favorable»

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Taipéi, 3 jun (EFE).- El Gobierno taiwanés restó este miércoles importancia a la propuesta de Estados Unidos de imponer un arancel adicional del 10 % a la isla por importaciones relacionadas con el trabajo forzoso, al tiempo que confió en lograr un «trato favorable» en virtud del acuerdo comercial firmado con Washington el pasado febrero.

En un comunicado, el grupo de trabajo del Ejecutivo isleño encargado de las negociaciones comerciales con EE.UU. explicó que el anuncio estadounidense es una de las etapas del procedimiento de investigación de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974 y que el tipo arancelario final «aún no está cerrado».

El grupo resaltó que Taiwán se encuentra entre las economías con una tasa reducida del 10 %, gracias a la firma de un «Acuerdo de Comercio Recíproco» (ART) con Washington que incluye compromisos en materia de prohibición de importaciones de productos elaborados con trabajo forzoso.

«Nuestra parte espera, y confía, en que el resultado final antes de finales de julio reflejará plenamente los logros de las negociaciones ya alcanzados entre Taiwán y EE.UU., obteniendo un trato relativamente favorable entre los países con los que EE.UU. mantiene déficit comercial», señaló el comunicado.

«Para preservar el mejor trato y la ventaja relativa logrados con el ART, nuestra parte seguirá comunicándose estrechamente con EE.UU. y consolidará con todas sus fuerzas los intereses nacionales e industriales de nuestro país», subrayó el texto.

El Gobierno isleño se pronunció así después de que la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR) propusiera imponer aranceles adicionales del 10 % a las importaciones procedentes de catorce economías y del 12,5 % a otras 46, en el marco de una investigación al amparo de la Sección 301.

Según la investigación, las economías afectadas no habrían adoptado medidas suficientes para impedir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso. EFE

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