Taiwán sigue de cerca la «tendencia al alza» de las actividades navales de China

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Taipéi, 6 jul (EFE).- La Armada china mantiene desplegadas cuatro agrupaciones navales en el Pacífico occidental, afirmó este lunes el director de la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, Tsai Ming-yen, quien advirtió de una «tendencia al alza» en este tipo de movilizaciones.

En declaraciones recogidas por la agencia de noticias CNA, Tsai aseguró que, en la actualidad, hay una agrupación naval china en el Pacífico Sur, otras dos al sur de la isla japonesa de Amami Oshima y una cuarta en aguas al noreste de Filipinas.

El funcionario recalcó que el período de julio a septiembre es la «temporada alta» de los ejercicios y entrenamientos militares rutinarios del Ejército chino, en particular a nivel de teatro de operaciones, y que la NSB sigue «de cerca» la evolución de estos movimientos.

«La Oficina observará si los ejercicios rutinarios de China de este año presentan alguna particularidad y los comparará con maniobras anteriores para detectar posibles pautas nuevas», explicó.

Estas declaraciones se producen dos días después de que el secretario general del Consejo de Seguridad Nacional de Taiwán, Joseph Wu, advirtiera de que Pekín había movilizado una cifra «récord» de más de 110 buques de la Armada y de la Guardia Costera a lo largo de la primera cadena de islas.

La primera cadena de islas es la línea de archipiélagos que, de Japón a Filipinas y pasando por Taiwán, separa los mares costeros de China del océano Pacífico abierto.

«La masiva movilización marítima de China a lo largo de la primera cadena de islas es una clara señal de su expansionismo (…). Este matón tiene demasiado dinero para gastar a diestra y siniestra, pero nada para su propia gente», denunció Wu a través de la red social X.

Estos movimientos coinciden con las crecientes patrullas de la Guardia Costera de China en aguas al este de Taiwán -la última iniciada el pasado sábado-, que han provocado quejas tanto de Taipéi como de varios países europeos, que consideran este tipo de actividades una «amenaza» para la estabilidad regional.

El Gobierno chino defendió la semana pasada que este tipo de operativos son «razonables, legales, legítimos y necesarios» y acusó a Japón y Filipinas de violar el derecho internacional y «atentar» contra los derechos marítimos de Pekín en la región.

El Ministerio de Defensa Nacional (MDN) de Taiwán detectó el mes pasado más de un centenar de barcos oficiales chinos en los alrededores de la isla y en lo que va de mes ya ha contabilizado una treintena de embarcaciones de este tipo.

Asimismo, el Ministerio de Defensa chino informó este domingo de que las Armadas de China y Rusia llevarán a cabo ejercicios militares este mes de julio en las aguas y el espacio aéreo del gigante asiático, a los que seguirá una operación de «patrullaje marítimo conjunto» en «áreas relevantes» del Pacífico. EFE

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