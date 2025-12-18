Taiwán sigue de cerca una posible victoria diplomática con Honduras

afp_tickers

5 minutos

El comerciante taiwanés de mariscos Jay Yen solía importar 2.000 toneladas de camarón al año desde Honduras antes de que en 2023 el país centroamericano rompiera relaciones diplomáticas con esta isla de régimen democrático reclamada por China.

Actualmente son solo «uno o dos contenedores», algo que podría cambiar si se concretan las promesas de estrechar lazos con Taipéi que han hecho los dos contendientes de las recientes presidenciales hondureñas, cuyo ganador sigue sin conocerse más de dos semanas después de la votación.

El empresario conservador Nasry Asfura, apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump, lidera con menos de dos puntos porcentuales sobre el presentador de televisión derechista Salvador Nasralla.

Pero acusaciones de fraude han obstaculizado la revisión de unas actas con inconsistencias.

Un cambio de posición de Honduras supondría una inusual victoria diplomática para Taiwán frente a China, que ha cortejado sistemáticamente a los pocos aliados que le quedan a la isla en un esfuerzo por aislarla.

En 2023, la decisión de la presidenta hondureña, Xiomara Castro, de retirar el reconocimiento a Taipéi para establecer vínculos con Pekín conllevó romper un acuerdo de libre comercio y supuso un duro golpe para la industria camaronera del país latinoamericano.

Las importaciones se desplomaron de unas 13.000 toneladas en 2022 a casi 4.000 en 2024, según datos taiwaneses, ya que aranceles del 20% encarecieron el camarón hondureño.

Un cambio diplomático sería «algo positivo» para las empresas y los consumidores taiwaneses, consideró Yen a la AFP en la sede de su empresa familiar Yens, en Taipéi.

«En nuestro caso, tendríamos más opciones para abastecernos de camarón blanco (…). Y el consumidor final tendría más opciones», dijo.

Los funcionarios taiwaneses, en tanto, abordan con cautela un acercamiento con Honduras.

«Estamos adoptando una actitud proactiva y abierta», dijo recientemente el ministro de Relaciones Exteriores, Lin Chia-lung, a preguntas de los legisladores.

Taiwán ha estado en contacto con los equipos de Asfura y Nasralla, dijo Lin, pero añadió: «Todo lo que hagamos debe ser beneficioso para ellos y para nosotros».

– ¿Táctica de negociación? –

La decisión de Honduras de poner fin a seis décadas de relaciones diplomáticas con Taiwán se produjo tras las negociaciones con China para la construcción de una presa hidroeléctrica.

Taiwán afirmó en ese momento que el cambio formaba parte de la «coerción e intimidación» de Pekín a sus aliados: actualmente, solo 12 países, en su mayoría en el Caribe y Latinoamérica, como Guatemala o Paraguay.

Desde entonces, China ha ampliado su influencia económica en Honduras, pero ha sido criticada por inundar el país con productos baratos, emplear a demasiados obreros chinos en proyectos de infraestructura y no comprar suficiente camarón.

También ha costado miles de puestos de trabajo, ya que decenas de empresas del marisco han cerrado, dijo Javier Amador, director ejecutivo de la Asociación Nacional de Acuicultores de Honduras.

A pesar de esa situación, los envíos a Taiwán siguen siendo más de seis veces superiores al volumen enviado a China, «aún teniendo la desventaja del pago de arancel», según el líder gremial.

Durante la campaña electoral, Nasralla afirmó: «Taiwán ha sido nuestro gran aliado por más de 60 años. ¿Qué nos ha dado China?».

Sin embargo, el apoyo de los candidatos presidenciales hondureños a Taiwán podría ser una «táctica de negociación», según Fabricio Fonseca, profesor asociado del Departamento de Diplomacia de la Universidad Nacional Chengchi de Taipéi.

«Si China percibe que se lo están tomando realmente en serio, entonces, por supuesto, podría haber muchas ofertas que China podría hacer», explicó.

– Café de «calidad muy buena» –

El comerciante de café hondureño Elías Argueta espera que su país renueve sus lazos con Taiwán, donde vive con su esposa y su hija pequeña.

Argueta, de 34 años, comenzó a importar granos directamente de las fincas de sus padres en Honduras en 2020 al mercado taiwanés, donde el café de Colombia y Guatemala es muy popular.

Desde la ruptura diplomática, ha sido más difícil conseguir nuevos clientes porque el gobierno de Taiwán dejó de promocionar el café hondureño.

Si se restablecen las relaciones, «la gente estará más abierta a consumir café hondureño y, sin duda, se volverán a abrir los canales oficiales aquí en Taiwán», afirmó Argueta.

«Tenemos una calidad muy buena», defendió.

La restauración de las relaciones entre Honduras y Taiwán no significaría una recuperación inmediata del volumen comercial, advirtió el comerciante Yen. Pero serviría de detonante.

«Podría llevar al menos entre seis meses y casi un año reconstruir la industria y reiniciar el negocio», consideró. «Pero lo esperamos con ansias».

amj-aw-joy/arm/pc