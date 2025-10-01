The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Historias principales
Ver todas las historias de este tema
Swiss democracy
Newsletter
Ver todos los boletines

Taiwán subraya su derecho a vincularse con países afines tras viaje de canciller a Polonia

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Taipéi, 1 oct (EFE).- Como miembro de la comunidad internacional, Taiwán «tiene derecho a interactuar y entablar intercambios con otros países de ideas afines», subrayó este miércoles la Cancillería isleña, en respuesta a las críticas del Gobierno chino por la reciente visita a Polonia del ministro de Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla explicó que la invitación al ministro Lin para participar en el Foro de Seguridad de Varsovia y pronunciar un discurso el lunes pasado «resalta aún más el papel indispensable de Taiwán en la seguridad regional, así como su condición de socio confiable».

«(Taiwán) continuará llevando a cabo visitas e intercambios, así como cooperaciones en diversos ámbitos con países afines, basándose en los valores compartidos de democracia, libertad y derechos humanos. China no tiene derecho a opinar al respecto, y mucho menos a interferir en los actos soberanos de otros Estados, exponiendo de manera arbitraria su mentalidad hegemónica», subrayó la Cancillería isleña.

El comunicado también recalcó que la República de China (nombre de la entidad que administra Taiwán) y la República Popular China «existen de manera igualitaria y no están subordinadas entre sí».

«Este es un hecho objetivo reconocido por la comunidad internacional y constituye también el firme consenso del pueblo de Taiwán», apuntó el texto oficial.

Estas declaraciones se producen un día después de que el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun asegurase que Pekín «se opone constante y firmemente a cualquier tipo de intercambio oficial entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con China y la región de Taiwán».

«Las autoridades taiwanesas han estado realizando visitas frecuentes recientemente bajo diversos pretextos, difundiendo mentiras y falacias sobre la independencia y el separatismo de Taiwán», aseveró el vocero, quien acusó a los representantes isleños de «exagerar la supuesta amenaza» china y de «repetir la falacia de la democracia frente al autoritarismo».

Durante su discurso en la capital polaca, Lin definió a Taiwán como un «socio confiable» de Europa y exhortó a la región a impulsar «políticas más pragmáticas y visionarias» hacia la isla, un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerado por las autoridades de Pekín como «parte inalienable» de China. EFE

jacb/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Benjamin von Wyl

¿Confía en la fortaleza democrática de su país?

Las democracias se enfrentan a desafíos internos y externos. ¿Cómo calificaría usted las instituciones de su país?

Únase al debate
5 Me gusta
44 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Katy Romy

¿Ofrece su país de residencia un documento digital de identidad?

¿En su país de residencia existe una herramienta digital de este tipo? ¿Le facilita la vida? ¿Le preocupa la seguridad de los datos o la privacidad?

Únase al debate
27 Me gusta
38 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Dominique Soguel

¿Qué enseñanzas nos dejan los últimos acontecimientos sobre los riesgos y beneficios de respetar los tratados nucleares?

¿Qué sentido tienen los acuerdos nucleares si violarlos parece dar mejores resultados?

Únase al debate
4 Me gusta
13 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR