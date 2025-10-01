Taiwán subraya su derecho a vincularse con países afines tras viaje de canciller a Polonia

Taipéi, 1 oct (EFE).- Como miembro de la comunidad internacional, Taiwán «tiene derecho a interactuar y entablar intercambios con otros países de ideas afines», subrayó este miércoles la Cancillería isleña, en respuesta a las críticas del Gobierno chino por la reciente visita a Polonia del ministro de Exteriores taiwanés, Lin Chia-lung.

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de la isla explicó que la invitación al ministro Lin para participar en el Foro de Seguridad de Varsovia y pronunciar un discurso el lunes pasado «resalta aún más el papel indispensable de Taiwán en la seguridad regional, así como su condición de socio confiable».

«(Taiwán) continuará llevando a cabo visitas e intercambios, así como cooperaciones en diversos ámbitos con países afines, basándose en los valores compartidos de democracia, libertad y derechos humanos. China no tiene derecho a opinar al respecto, y mucho menos a interferir en los actos soberanos de otros Estados, exponiendo de manera arbitraria su mentalidad hegemónica», subrayó la Cancillería isleña.

El comunicado también recalcó que la República de China (nombre de la entidad que administra Taiwán) y la República Popular China «existen de manera igualitaria y no están subordinadas entre sí».

«Este es un hecho objetivo reconocido por la comunidad internacional y constituye también el firme consenso del pueblo de Taiwán», apuntó el texto oficial.

Estas declaraciones se producen un día después de que el portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun asegurase que Pekín «se opone constante y firmemente a cualquier tipo de intercambio oficial entre los países que mantienen relaciones diplomáticas con China y la región de Taiwán».

«Las autoridades taiwanesas han estado realizando visitas frecuentes recientemente bajo diversos pretextos, difundiendo mentiras y falacias sobre la independencia y el separatismo de Taiwán», aseveró el vocero, quien acusó a los representantes isleños de «exagerar la supuesta amenaza» china y de «repetir la falacia de la democracia frente al autoritarismo».

Durante su discurso en la capital polaca, Lin definió a Taiwán como un «socio confiable» de Europa y exhortó a la región a impulsar «políticas más pragmáticas y visionarias» hacia la isla, un territorio gobernado de forma autónoma desde 1949 y considerado por las autoridades de Pekín como «parte inalienable» de China. EFE

jacb/cg