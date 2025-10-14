Taiwán sufre promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios en red gubernamental en 2025

Taipéi, 14 oct (EFE).- La Red de Servicios Gubernamentales del Ejecutivo taiwanés ha registrado un promedio de 2,8 millones de ciberataques diarios en lo que va de año, informó la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de Taiwán, en medio del recrudecimiento de las tensiones entre Taipéi y Pekín.

En un documento recogido por la agencia CNA, el organismo indicó que los ataques se concentraron en áreas como «proyectos de infraestructura críticos» e «información confidencial sobre la cooperación gubernamental en el exterior».

Al dirigirse contra los sistemas vinculados con la defensa nacional, las relaciones exteriores y las comunicaciones, los piratas informáticos buscaban «obtener información sensible» y «alterar el desarrollo de infraestructuras clave», detalló la NSB.

El organismo agregó que, en lo que va de 2025, las agencias de inteligencia taiwanesas han identificado más de 1,5 millones de piezas de «información controvertida» difundidas en redes sociales a través de «perfiles anómalos» que propagaban noticias falsas con el objetivo de influir en la opinión pública, fomentar la confrontación interna, elogiar a China y sembrar desconfianza hacia Estados Unidos.

De acuerdo con la NSB, el Partido Comunista Chino (PCCh) estaría detrás de estas operaciones, utilizando dichos contenidos para «usar a Taiwán para atacar a Taiwán» y «replicar mensajes destinados a amplificar sus campañas de desinformación».

Asimismo, la Oficina reveló que 24 personas fueron acusadas en Taiwán por casos de espionaje en los primeros nueve meses de 2025, entre ellas trece oficiales en activo o retirados.

La entidad denunció que el Ejército Popular de Liberación (EPL) y las agencias de seguridad y policía del gigante asiático han organizado una «red coordinada» y creado un «ejército cibernético», compuesto también por civiles chinos, para lanzar ataques contra Taiwán y sustraer información sensible.

Durante los últimos años, el Gobierno taiwanés ha denunciado un aumento de las tácticas en «zona gris» de China, entre las que se incluye el envío de globos aerostáticos más allá de la línea media del Estrecho, la proliferación de noticias falsas o el hackeo de información sensible.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china. EFE

