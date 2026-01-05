Taiwán sufrió promedio diario de 2,6 millones de ciberataques chinos en 2025, según Taipéi

3 minutos

Taipéi, 5 ene (EFE).- Taiwán sufrió una media de 2,63 millones de ciberataques diarios procedentes de China en 2025, un aumento del 6 % respecto al año anterior, informó la Oficina de Seguridad Nacional (NSB) de la isla, que atribuyó estos incidentes al «ejército cibernético» del gigante asiático.

En un informe difundido este domingo, la NSB acusó al «ejército cibernético» de China de llevar a cabo ciberataques contra la «infraestructura crítica» de Taiwán a través de «tácticas diversas y en constante evolución».

Según el informe, la isla recibió más de 960 millones de ciberataques en 2025 -más del doble que en 2023-, con especial incidencia en los sectores de energía y de emergencias y hospitales, que registraron incrementos del 1.000 % y del 54 %, respectivamente, respecto al año precedente.

Estos actos implican, de acuerdo a la NSB, cuatro tácticas principales: explotación de vulnerabilidades de hardware y software, ataques de denegación de servicio distribuido (DDoS), «ingeniería social» y ataques a la cadena de suministro.

«En particular, los ataques que explotan vulnerabilidades de hardware y software representaron más de la mitad de las operaciones de pirateo de China, lo que subraya el creciente esfuerzo del país por reforzar la capacidad operativa de la ‘armamentización’ de vulnerabilidades», destacó el documento.

Muchos de estos ataques se llevaron a cabo en paralelo a acciones de «coerción política y militar», mediante operaciones de pirateo e intrusión dirigidas contra Taiwán que mostraron «cierto grado de correlación» con las patrullas de preparación para el combate realizadas por el Ejército chino en torno a la isla.

«Además, China intensificó las actividades de pirateo durante las principales ceremonias de Taiwán, la emisión de declaraciones gubernamentales importantes o las visitas al extranjero de altos funcionarios taiwaneses», señaló la NSB, que apreció un punto culminante de esos ataques en mayo del año pasado, en el primer aniversario de la toma de posesión del presidente taiwanés, William Lai.

En los últimos años, Taiwán ha denunciado un aumento de las tácticas en «zona gris» de China, entre las que se incluye el envío de globos aerostáticos más allá de la línea media del Estrecho, la proliferación de noticias falsas o el ‘hackeo’ de información sensible, con el fin de presionar al Gobierno isleño e infundir temor entre la población.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una parte inalienable del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo de Taipéi, que sostiene que sólo los 23 millones de taiwaneses tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

