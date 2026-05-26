Taiwán supera a India como quinto mercado bursátil más grande del mundo, según Bloomberg

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Taipéi, 26 may (EFE).- Taiwán superó a la India como la quinta mayor bolsa de valores del mundo y tan solo está por detrás de Estados Unidos, China, Japón y Hong Kong, en medio de la voracidad de los inversores por las acciones vinculadas al desarrollo de la inteligencia artificial (IA), informó este martes la agencia Bloomberg.

Según este medio, el valor combinado de las compañías que cotizan en el parqué taiwanés ascendió el lunes a 4,95 billones de dólares estadounidenses (unos 4,26 billones de euros), mientras que el de India retrocedió a 4,92 billones de dólares (4,23 billones de euros).

El principal artífice de este desempeño es el mayor fabricante mundial de chips avanzados, TSMC, una firma que representa aproximadamente el 42 % del índice de referencia de la Bolsa de Taiwán, el Taiex.

Las acciones de la compañía acumulan un alza cercana al 45 % en lo que va de año, impulsando a otras tecnológicas de la isla como Unimicron (+374,89 % desde principios de enero), MediaTek (+191,84 %), ASE Technology (+137,6 %), Delta Electronics (+132,69 %) o UMC (+132,4 %).

El Taiex, por su parte, ha crecido más del 48 % este año y a principios de mayo superó por primera vez la barrera de los 40.000 puntos en su historia.

«El creciente valor de mercado de Taiwán refleja fundamentalmente su alta concentración en hardware tecnológico, que actualmente se encuentra en el centro del ciclo de inversión en IA», aseguró Yi Ping Liao, gestor de fondos de Franklin Templeton, en declaraciones recogidas por Bloomberg.

«Los mercados con escasa exposición al hardware tecnológico están siendo cada vez más eclipsados por mercados con una fuerte presencia en este sector, como Taiwán y Corea», agregó.

El tirón de la IA también está impulsando la economía local: el producto interior bruto de Taiwán se expandió un 13,69 % en el primer trimestre en comparación al mismo período del año anterior, la mayor ganancia interanual en casi cuatro décadas, debido al tirón de las exportaciones de productos tecnológicos. EFE

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