Taiwán suspende la tramitación de visados para ciudadanos marroquíes por «reciprocidad»

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Taipéi, 30 jul (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán anunció este jueves la suspensión, con efecto inmediato, de la tramitación de visados para los ciudadanos marroquíes, una medida de «reciprocidad» que llega después de que Rabat dejara de aceptar las solicitudes de entrada de los viajeros taiwaneses.

El caso comenzó el pasado 23 de julio, cuando la Embajada de Marruecos en Japón notificó a los operadores turísticos taiwaneses que dejaba de tramitar las solicitudes de la «carta de confirmación de visado» (VCL, por sus siglas en inglés) presentadas por ciudadanos que planeaban viajar a Marruecos, indicó la Cancillería isleña en un comunicado.

Tras hacer las verificaciones correspondientes, Taipéi corroboró que el Ejecutivo marroquí había ordenado a todas sus embajadas y consulados en el mundo suspender la tramitación de dichas solicitudes, sin que por el momento se conozcan los motivos de dicha decisión.

«La abrupta adopción por parte del Gobierno marroquí de esta medida de suspensión ha creado obstáculos a los desplazamientos comerciales y turísticos de los ciudadanos taiwaneses a ese país y ha afectado a los intercambios bilaterales entre ambos», denunció el Ministerio de Asuntos Exteriores taiwanés.

En este contexto, Taipéi instó a Rabat a que «atienda y mantenga» las facilidades de visita mutua, tanto por motivos comerciales como turísticos, y «restablezca cuanto antes la normalidad de los intercambios bilaterales».

«El Ministerio de Asuntos Exteriores seguirá de cerca la evolución de las medidas de visado del Gobierno marroquí hacia nuestro país y ajustará de forma progresiva, en consecuencia, las medidas de visado aplicables a los ciudadanos marroquíes que viajen a Taiwán», sentenció la Cancillería.

Este episodio coincide con la creciente campaña de presión diplomática de China para aislar internacionalmente a Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y que Pekín considera «parte inalienable» de su territorio.

Taiwán conserva relaciones diplomáticas plenas con solo doce Estados: siete latinoamericanos y caribeños, tres del Pacífico, uno africano (Esuatini, la antigua Suazilandia) y uno europeo (la Santa Sede). EFE

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