Taiwán suspende sus envíos de paquetes pequeños a EE.UU. por los aranceles de Trump

2 minutos

Taipéi, 26 ago (EFE).- El servicio postal de Taiwán suspendió desde este martes el envío de paquetes pequeños a Estados Unidos, a pocos días de que expire la exención arancelaria que aplicaba el país norteamericano a los despachos de menos de 800 dólares estadounidenses.

En un comunicado, la estatal Chunghwa Post explicó este lunes que «aún no ha establecido un servicio para recaudar los aranceles por adelantado a los remitentes, ni las aerolíneas han implementado mecanismos para pagar los aranceles estadounidenses en nombre de dichos remitentes».

«Por lo tanto, con efecto a partir del 26 de agosto de 2025, Chunghwa Post suspenderá la aceptación de envíos postales (que contengan mercancías) con destino a EE. UU.», explicó la compañía, que continuará entregando documentos, cartas, postales, aerogramas, impresos y periódicos a ese país.

Según datos de la empresa, Taiwán envió alrededor de 340.000 paquetes a Estados Unidos el año pasado, la mayoría con un valor inferior a 800 dólares. Estos envíos, destinados principalmente a amigos y familiares de taiwaneses en el país, se beneficiaban de la exención arancelaria entonces vigente.

A principios de abril, el presidente de EE. UU., Donald Trump, decidió aplicar un cargo a los paquetes que entraran en territorio estadounidense, que debía entrar en vigor el 2 de mayo.

Sin embargo, nunca llegó a aplicarse debido a la indefinición de la medida y su aplicación quedó en suspenso hasta el pasado 15 de agosto, cuando las autoridades estadounidenses compartieron los requisitos necesarios para la implementación de su orden ejecutiva.

Según se estipuló entonces, la moratoria para esta clase de envíos desaparecerá el próximo viernes 29 de agosto, fecha a partir de la cual los derechos de aduana deberán pagarse antes de hacer el envío.

Los grandes perjudicados por esta decisión son los gigantes chinos del comercio electrónico, como Temu o Shein, que, según datos oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), procesaron en 2024 más de 1.300 millones de envíos de ‘minimis’ hacia Estados Unidos. EFE

