Taiwán vuelve a nombrar a un asesor presidencial como enviado para la próxima cumbre APEC

2 minutos

Taipéi, 8 oct (EFE).- El Gobierno taiwanés anunció este miércoles la designación de un asesor del presidente isleño, William Lai, como representante oficial en la próxima cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), a la que también está previsto que asista el mandatario chino, Xi Jinping.

En un comunicado, la Oficina Presidencial de Taiwán indicó que Lin Hsin-i, exministro de Economía (2000-2002) y actual presidente del fondo de inversión Taiwania Capital, será el representante de la isla durante el encuentro que se celebrará del 31 de octubre al 1 de noviembre en la ciudad surcoreana de Gyeongju.

Lin, quien ya representó a Taiwán en las reuniones de líderes del APEC en 2005 y 2024, posee «un profundo conocimiento del funcionamiento del foro y de los temas tratados, lo que lo convierte en la persona idónea para asistir en nombre del presidente Lai», señaló el comunicado.

«Lin cuenta con una larga trayectoria en el sector industrial y una amplia experiencia tanto en la formulación como en la ejecución de decisiones económicas estratégicas nacionales (…). Por ello, el Gobierno confía en que podrá transmitir plenamente la visión y los logros de las políticas taiwanesas en el APEC», subrayó la Oficina Presidencial.

Taiwán participa en este encuentro desde 1991 bajo el nombre de ‘Taipéi chino’ y no envía a sus presidentes a las cumbres debido a la oposición de China, que considera a la isla como una parte inalienable de su territorio.

Este es uno de los escasos foros internacionales en los que coinciden representantes de Taiwán y China.

En la cumbre del año pasado, celebrada en Perú, Lin saludó a Xi con un gesto de la mano y mantuvo conversaciones con el entonces presidente de Estados Unidos, Joe Biden (2021-2025), y con su secretario de Estado, Antony Blinken.

Está previsto que tanto Xi Jinping como su homólogo estadounidense, Donald Trump, se reúnan a finales de octubre en Corea del Sur en el marco del APEC, en un contexto de fuertes tensiones comerciales entre ambas potencias. EFE

